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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Investigadores buscan desarrollar vacunas capaces de reconocer características comunes de una familia de coronavirus antes de que surjan nuevas variantes.
Investigadores buscan desarrollar vacunas capaces de reconocer características comunes de una familia de coronavirus antes de que surjan nuevas variantes.
/ Pixabay
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Una de las características de virus como el SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, es su capacidad de mutar y generar nuevas variantes, lo que obliga a actualizar constantemente las vacunas existentes para que sean efectivas contra las nuevas cepas. Eso nos deja, de alguna manera, siempre un paso por detrás. Sin embargo, un equipo liderado por la Universidad de Cambridge quiere cambiar el enfoque: en lugar de reaccionar cuando aparece una nueva amenaza, busca anticiparse mediante el uso de inteligencia artificial (IA) para diseñar antígenos capaces de reconocer características comunes de una familia de coronavirus. De esta manera, sería posible prevenir futuras pandemias antes de que se produzcan.

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