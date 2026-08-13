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Resumen

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El eclipse total de sol ha sido todo un evento para millones de personas que lo contemplaron con lentes especiales. (Foto: EFE)
El eclipse total de sol ha sido todo un evento para millones de personas que lo contemplaron con lentes especiales. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

En un campo de Lodoso, en el norte de España, el tiempo pareció detenerse el miércoles cuando el Sol desapareció detrás de la Luna ante varios centenares de personas.

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