El término “alcaldes” sostiene una tendencia constante mediante búsquedas específicas orientadas a revisar las listas distritales. (Foto: JNE)
El término “alcaldes” sostiene una tendencia constante mediante búsquedas específicas orientadas a revisar las listas distritales. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Ante la cercanía de un nuevo proceso electoral en el país, el interés ciudadano se traslada al entorno digital como espacio clave para ejercer un voto responsable e informado. A pocas semanas de acudir a las urnas, los datos de Google Trends reflejan cómo las búsquedas en Perú se orientan a atender necesidades concretas de información: comparar propuestas en seguridad ciudadana, revisar la oferta electoral local y absolver dudas logísticas esenciales para la jornada electoral.

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