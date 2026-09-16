Ante la cercanía de un nuevo proceso electoral en el país, el interés ciudadano se traslada al entorno digital como espacio clave para ejercer un voto responsable e informado. A pocas semanas de acudir a las urnas, los datos de Google Trends reflejan cómo las búsquedas en Perú se orientan a atender necesidades concretas de información: comparar propuestas en seguridad ciudadana, revisar la oferta electoral local y absolver dudas logísticas esenciales para la jornada electoral.

Al revisar el término de búsqueda, la preocupación por la seguridad ciudadana supera el interés general sobre los comicios. Los usuarios buscan activamente contrastar planes de gestión y consultar fuentes oficiales, destacando un incremento significativo en búsquedas sobre: INEI, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Además, entre las regiones con mayor interés por estos temas, destacan: Tacna, Madre de Dios, Callao, Loreto y Moquegua.

A nivel de candidaturas, el interés de los electores se enfoca en su ámbito geográfico directo. El término “alcaldes” sostiene una tendencia constante mediante búsquedas específicas orientadas a revisar las listas distritales. En Lima Metropolitana destacan los crecimientos de interés por alcaldes de distritos como La Victoria, San Juan de Lurigancho, Comas y La Molina. Adicionalmente, en el interior del país, surge la búsqueda de aspirantes a la alcaldía de Nuevo Chimbote y Arequipa; sumado a consultas generales sobre los postulantes como alcaldes de Lima y cuánto ganan los alcaldes.

Los datos de Google Trends también muestran una aceleración en consultas operativas necesarias para el día de la votación. Destacan los incrementos en búsquedas sobre multas electorales, la verificación cómo saber si soy miembro de mesa; y curiosidad de orientación a través de términos como Voto Informado 2026 y Plataforma electoral.

Las tendencias registradas reflejan un electorado pragmático e interconectado que utiliza las herramientas digitales para profundizar en la oferta electoral, validar la idoneidad de las propuestas locales y cumplir adecuadamente con sus deberes cívicos.