Este fin de semana largo por Semana Santa miles de personas viajarán, pero uno de los problemas es la conectividad, la cobertura móvil. Pero existen algunas maneras de evaluar si tu destino tiene o no cobertura, como la plataforma digital Checa tu señal.

La herramienta del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) permite conocer y comparar la cobertura del servicio móvil que brindan las distintas empresas operadoras en el país.

Según el organismo, al cierre del año pasado el 76.68 % del área poblada del país contaba con cobertura 4G garantizada, mientras que la cobertura total alcanzó el 96.04%.

Cabe señalar que una zona con cobertura móvil garantizada es aquella área geográfica declarada por la empresa operadora, donde esta brinda el servicio móvil, cumpliendo con los indicadores de calidad establecidos y supervisados por el Osiptel para la red en su conjunto.

Mientras que la cobertura total es el área geográfica completa que abarca las zonas de cobertura garantizada y de capacidad adicional de red, siendo esta última, el área donde los usuarios todavía pueden acceder a los servicios móviles y de internet fijo inalámbrico, aunque con un desempeño variable.

Cobertura de las operadoras

Por empresa operadora, Movistar presentó la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas, con 70.83%, seguida de Bitel con 41.41%, Claro con 19.07% y Entel con 3.40%, de acuerdo con la herramienta digital Checa tu señal del Osiptel.

En tanto, en la cobertura total, Entel registró 90.70 %, Movistar con 89.91 %, Bitel con 84.90 % y Claro 83.88 %.

Estas cifras se basan en la información que las empresas operadoras reportan al regulador, en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica.

Para acceder a la plataforma digital, los usuarios deben ingresar a https://checatusenal.osiptel.gob.pe. Allí pueden colocar una dirección exacta o seleccionar un departamento, provincia, distrito o centro poblado, para conocer la cobertura disponible de cada operador y por tecnologías 5G, 4G, 3G y 2G.