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Uno de los problemas de viajar puede ser la falta de cobertura móvil. (Foto: Andina)
Uno de los problemas de viajar puede ser la falta de cobertura móvil. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Este fin de semana largo por Semana Santa miles de personas viajarán, pero uno de los problemas es la conectividad, la cobertura móvil. Pero existen algunas maneras de evaluar si tu destino tiene o no cobertura, como la plataforma digital Checa tu señal.

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