Resumen

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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 46,6% de los accidentes registrados en el primer trimestre del 2025 ocurrió entre viernes y domingo, días en los que se concentran los viajes por feriados y fines de semana. (Foto: difusión)
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 46,6% de los accidentes registrados en el primer trimestre del 2025 ocurrió entre viernes y domingo, días en los que se concentran los viajes por feriados y fines de semana. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Con la llegada de los feriados por Semana Santa, miles de personas aprovechan para salir de viaje por carretera. Sin embargo, muchas de estas rutas terminan con vehículos detenidos al costado de la vía debido a fallas mecánicas que pudieron evitarse con una revisión básica antes de partir.

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