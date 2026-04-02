Con la llegada de los feriados por Semana Santa, miles de personas aprovechan para salir de viaje por carretera. Sin embargo, muchas de estas rutas terminan con vehículos detenidos al costado de la vía debido a fallas mecánicas que pudieron evitarse con una revisión básica antes de partir.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el 46,6% de los accidentes registrados en el primer trimestre del 2025 ocurrió entre viernes y domingo, días en los que se concentran los viajes por feriados y fines de semana. Además, el factor vehículo —que incluye fallas mecánicas o problemas con las luces— estuvo presente en 259 accidentes.

Para Guillermo Ojeda Badajoz, docente de Mecánica Automotriz de Cibertec, muchos conductores subestiman el estado de su vehículo antes de salir a carretera. “Cuando se acerca un feriado largo, el vehículo enfrenta trayectos más extensos, tráfico intenso y cambios en las condiciones de manejo. Fallas aparentemente pequeñas pueden convertirse en un problema serio durante el viaje”, explica.

Entre las averías más comunes que pueden provocar contratiempos en carretera están las llantas con poca presión o muy desgastadas, luces que no funcionan correctamente, baterías debilitadas que dificultan el arranque, motores que se recalientan por falta de líquidos y frenos que responden mal o producen ruidos al detener el vehículo.

El especialista señala que estas fallas suelen dar señales antes de convertirse en un problema mayor. Por ello recomienda revisar los niveles de aceite y refrigerante, verificar el estado de los neumáticos y probar el sistema de luces y frenos antes de iniciar el viaje.

También aconseja llevar siempre implementos básicos como una llanta de repuesto, kit de emergencia y botiquín. “Una revisión preventiva y contar con estos elementos puede marcar la diferencia frente a un incidente en plena carretera”, añade Ojeda.

Con el incremento de desplazamientos durante Semana Santa, dedicar unos minutos a revisar el vehículo antes de salir puede evitar contratiempos, gastos inesperados y situaciones de riesgo durante el trayecto.