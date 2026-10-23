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Resumen

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Shigeru Miyamoto es considera como el "padre del videojuego moderno" por sus contribuciones al rubro. (Foto: EFE)
Shigeru Miyamoto es considera como el "padre del videojuego moderno" por sus contribuciones al rubro. (Foto: EFE)
Por Agencia AFP

El desarrollador de videojuegos Shigeru Miyamoto, creador de “Super Mario Bros.”, es uno de los receptores este año de la prestigiosa Orden de la Cultura de Japón, máxima condecoración civil del país asiático.

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