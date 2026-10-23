Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El desarrollador de videojuegos Shigeru Miyamoto, creador de “Super Mario Bros.”, es uno de los receptores este año de la prestigiosa Orden de la Cultura de Japón, máxima condecoración civil del país asiático.
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