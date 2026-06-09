Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen relacionada a la tecnología y al Mundial creada con inteligencia artificial. (Foto: Copilot)
Imagen relacionada a la tecnología y al Mundial creada con inteligencia artificial. (Foto: Copilot)
Por Diego Barrio de Mendoza

Se acerca el Mundial 2026 y los ojos del mundo estarán sobre los partidos de fútbol que se desarrollen en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque fue más notorio en los últimos años, siempre hemos encontramos novedades tecnológicas en las Copas del Mundo. Y lo primero que salta a la mente es que, si Sudáfrica 2010 fue el de Twitter y el ‘boom’ de las redes sociales, este estará marcado por el auge de la inteligencia artificial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.