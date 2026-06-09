Se acerca el Mundial 2026 y los ojos del mundo estarán sobre los partidos de fútbol que se desarrollen en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque fue más notorio en los últimos años, siempre hemos encontramos novedades tecnológicas en las Copas del Mundo. Y lo primero que salta a la mente es que, si Sudáfrica 2010 fue el de Twitter y el ‘boom’ de las redes sociales, este estará marcado por el auge de la inteligencia artificial.

Cabe hacer una breve recopilación de las Copas del Mundo en materia tecnológica. El Mundial de Francia 98, uno de los más competitivos, ya contaba con resultados casi inmediatos que se podían ver en internet.

En Corea-Japón 2002, en cambio, la distinción fue más que todo para las mejoras en la calidad de transmisión y también vimos los primeros estadios con techos retráctiles, así como las tribunas móviles y canchas deslizables. Pero, algo que nos marcó totalmente fue el nuevo diseño del balón del certamen, la Fevernova, con colores y diseño aerodinámico fuera de serie.

Primer plano del balón Fevernova, la pelota oficial del Mundial 2002. (Foto: AFP) / KIM JAE-HWAN

En Alemania 2006, se empezaron a usar los streaming con tecnología 2G y la calidad de alta definición para la transmisión de los duelos en TV.

La cita de Sudáfrica 2010 estuvo claramente destacada por los tuits, que eran el centro de la discusión digital. Fue el ‘boom’ de las redes sociales, en el que Facebook también fue parte importante de los debates acerca del Mundial.

En Brasil 2014, los árbitros empezaron a usar los aerosoles para definir la línea de tiro libre. Aquí teníamos las redes 4G y la tecnología ultra HD. Cabe recordar que esta Copa del Mundo fue la primera que usó medios tecnológicos para confirmar que el balón entra en la portería. En Rusia 2018, Mundial al que clasificó Perú, ya se usaba la transmisión 4K y HDR: los 64 partidos fueron transmitidos por primera vez en ultra alta definición.

La intervención del VAR en el Mundial Qatar 2022 genera posiciones a favor y en contra en los aficionados.

Quizás uno de los cambios más importantes se daría en este Mundial de Rusia, ya que se comenzó a utilizar el sistema de videoarbitraje (VAR) de manera oficial y, desde este punto, se comenzó difundir en las grandes ligas.

La Copa del Mundo Qatar 2022 fue el primer evento deportivo en contar con tecnología 5G en todos los estadios.

Es precisamente durante estos meses, en los que se desarrolló la Copa del Mundo anterior, que se estaba dando la explosión de la inteligencia artificial generativa. Es por esa razón que en esta edición 2026 la veremos en su máxima expresión.

México, EE.UU. y Canadá 2026:

La tecnología para el Mundial que viene estará en gran parte impulsada por la inteligencia artificial. Lenovo, socio tecnológico y columna vertebral de la tecnología de la FIFA, anunció recientemente algunas novedades. Habrá una plataforma de infraestructura impulsada por IA casi en tiempo real para la Copa.

Se tendrá mejoras en la distribución de video IPTV (Televisión por Protocolo de Internet en inglés) de latencia ultra baja, además de la transmisión tradicional (cable y satélite) y la entrega inteligente de contenido. Los servidores ThinkSystem SR635 V3 y la tecnología ayudarán a gestionar enormes volúmenes de datos de video en vivo provenientes de estadios de Norteamérica y a alimentar la transmisión.

Luis Córdova, gerente ejecutivo de soluciones y servicios para Latinoamérica de habla hispana en Lenovo, explicó a El Comercio que “lo que va a suceder en los estadios es una experiencia diferente, la tecnología interactuando con el espectador”. Aseguró que quienes acudan a la cancha pueden tener todo controlado con el teléfono móvil, desde datos en vivo hasta el pedido de comida y bebida. A su vez, gracias a la inteligencia artificial habrá una identificación más precisa de las personas que acudan al estadio por temas de seguridad.

Entra en escena la plataforma FIFA AI Pro, un asistente de conocimiento impulsado por IA que entrega información táctica a entrenadores, jugadores y analistas. Esta es proporcionada a los 48 equipos que compiten en el torneo para el acceso a analíticas en vivo.

“Ahora se podrán ver tomas especiales de algún jugador que quieras darle seguimiento. ¿Qué pasa si quieres darle foco a Messi o a Cristiano Ronaldo o algún jugador en particular que sea de tu interés? Entonces, puedes tener las estadísticas de cuánto está corriendo, cuántos pases ha dado, cuántos pases han sido este correctos y cuántos incorrectos”, aclaró el especialista.

Para el público también hay una experiencia de visualización más inmersiva. Los avatares 3D de jugadores habilitados por IA proporcionan una vista más clara y en tiempo real de decisiones complejas, como los offside. Construidos utilizando GenAI avanzada y datos reales de jugadores, estos avatares están diseñados para ayudar a los aficionados a comprender mejor el juego tal como ocurre. A su vez, este material apoyará a los árbitros en su toma de decisiones sobre el fuera de juego.

“La tecnología te va a decir si un balón rebasó la línea o no con mucha mayor precisión que lo que antiguamente teníamos. Ya no va a quedar duda de algún fuera de juego por milímetros o si una marcación es correcta o incorrecta, ni goles fantasmas como el de Inglaterra en el Mundial 66”, añadió Córdova.

Una ayuda adicional serán las nuevas “Vistas del Árbitro” estabilizadas por IA, que ofrecen perspectivas en primera persona con hasta un 50% menos de distorsión por movimiento. Todo esto a través de la cámara del juez principal.

Gemini

Google también comunicó algunas novedades para la Copa del Mundo y entre las más destacadas está la actualización de Gemini, que ahora puede ofrecer información de los partidos en tiempo real, incluidos marcadores en vivo, momentos destacados, posiciones y noticias de último momento a medida que se desarrollan los encuentros. Para consultas relacionadas a los partidos, Gemini generará experiencias visuales como carruseles de imágenes y videos. Es así como las respuestas tradicionales de texto se transforman en un centro dinámico con información actualizada sobre los partidos en curso.

Todas estas características propias de la época como la digitalización de contenido, las actualización constante de los mapas y la data en vivo, así como la cantidad de personas que ven los partidos en sus teléfonos, garantizan que será un Mundial distinto. Seremos, al menos durante los meses de la copa, cada vez más dependientes de la tecnología y de la inteligencia artificial.