Un par de estudiantes universitarios polacos ha diseñado un dispositivo que podría reducir completamente el ruido que terminar por filtrarse en una vivienda.

Silent Box es el nombre que le han dado Dominik Fila y Lukasz Paczkowski a su invento, seleccionado en los prestigiosos premios James Dyson Award.

Según detalla un informe de El Español, a lo que apuntan es a reducir el exceso de ruidos exteriores que “afecta especialmente a las personas mayores y a quienes se encuentran en el espectro autista”.

Se trata de un dispositivo pequeño, del tamaño de una caja, bastante compacto pero que es capaz de atenuar por completo el ruido de la ciudad.

Estudiantes polacos diseñaron un equipo para cancelar el ruido exterior en una casa. (Foto: elespanol.com)

El dispositivo se basa en el principio de reducción activa de ruido. (Foto: elesánol.com)

El funcionamiento de este dispositivo se basa en el principio de reducción activa de ruido. Es decir, tal como ocurre con la cancelación de ruido de los auriculares, este equipo busca suprimir activamente el sonido emitiendo otro con la fase opuesta.

En cuestión de hardware, cuenta con un micrófono que capta los sonidos procedentes del exterior y el microcontrolador STM32 que los analiza en tiempo real. El efecto es que ambas ondas sonoras se cancelan mutuamente.

“El usuario escucha todos los sonidos de la habitación y solo se silencian los provenientes del exterior. Esto permite hablar, descansar, estudiar o relajarse antes de acostarse con libertad sin aislarse del entorno doméstico”, añaden los investigadores.

La instalación es sencilla: solo se coloca en el alfeizar de una ventana. Hoy se encuentra en fase de prototipo y están evaluando usar redes neuronales artificiales para mejorar su rendimiento.