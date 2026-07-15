Microsoft trabaja en un rediseño del buscador de Windows que limpiará la vista de publicidad y otros contenidos visuales para ofrecer una página más ordenada, que da acceso a las búsquedas recientes e identifica con mayor claridad el origen de los resultados.

La compañía tecnológica ha anunciado varias mejoras que llegarán próximamente al buscador de Windows, la caja de búsqueda que se encuentra en la barra de tareas, para que ofrezca una “búsqueda más rápida, más relevante y más fácil de usar”.

Este cambio incluye una reducción de los elementos visuales que se muestran en ella, destinada a reducir el desorden y a facilitar el acceso a las búsquedas recientes, como ha informado la compañía en un comunicado compartido en su blog oficial.

Al mismo tiempo, los resultados, ya sean una aplicación, un archivo o un resultado web, muestran con mayor claridad su procedencia, para que el usuario pueda saber a dónde ira si pincha en ellos.

El cambio en la forma en que se muestran los resultados va más allá, ya que se prioriza el contenido local, del dispositivo, (las aplicaciones, la configuración y los archivos) sobre los resultados provenientes de la web o de la tienda, y en lo que respecta a los contenidos web, muestra los resultados por relevancia y sin contenidos promocionales.

Microsoft también ha mejorado la capacidad de comprensión de este buscador, para que el usuario no tenga que escribir su búsqueda correctamente. Ello se debe a que gestionará mejor los errores tipográficos, las letras omitidas, las letras adicionales y las palabras incompletas.

Asimismo, coloca en los primeros puestos de la búsqueda los resultados sobre configuraciones relevantes, y sobre los archivos, muestra con mayor precisión los archivos locales correctos y permite visualizar archivos en la nube y conectados cuando coinciden.

Estas novedades en la búsqueda de Windows se han desplegado en el canal experimental del programa Windows Insider, con el objetivo de mejorar a partir de los comentarios de los participantes antes de su lanzamiento general.