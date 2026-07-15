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Resumen

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Trabajos de mejora en el buscador de Windows.
Trabajos de mejora en el buscador de Windows.
/ MICROSOFT
Por Agencia Europa Press

Microsoft trabaja en un rediseño del buscador de Windows que limpiará la vista de publicidad y otros contenidos visuales para ofrecer una página más ordenada, que da acceso a las búsquedas recientes e identifica con mayor claridad el origen de los resultados.

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