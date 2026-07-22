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Resumen

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Construyen la muralla submarina para edificar el puerto más grande del mundo. (Foto: MPA Singapure)
Construyen la muralla submarina para edificar el puerto más grande del mundo. (Foto: MPA Singapure)
Por La Nación / GDA

Singapur construye una muralla submarina para crear el puerto más grande del mundo. Esta obra es una de las más importantes de su historia y representa una hazaña de la ingeniería para esa ciudad-Estado. Empezó en 2014 con el dragado de la zona costera y la recuperación de espacio para erigir esta megaestructura. En la actualidad, continúa su edificación con el hundimiento de bloques de concreto tan altos como una torre de 10 pisos.

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