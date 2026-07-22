Singapur construye una muralla submarina para crear el puerto más grande del mundo. Esta obra es una de las más importantes de su historia y representa una hazaña de la ingeniería para esa ciudad-Estado. Empezó en 2014 con el dragado de la zona costera y la recuperación de espacio para erigir esta megaestructura. En la actualidad, continúa su edificación con el hundimiento de bloques de concreto tan altos como una torre de 10 pisos.

Singapur es un ejemplo de supervivencia y desarrollo urbano en un archipiélago con una superficie de 719,9 km². Allí habitan más de cinco millones de personas y se convirtió en un punto comercial estratégico al sur de Malasia y en el corazón del océano Índico.

El proyecto es gestionado por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur y PSA Corporation. En 2014 comenzó una operación para dragar y preparar el suelo que permitía en 2016 hundir los primeros cajones de hormigón en el suelo marino. Así se creó una “olla” de la que bombearon el agua del centro y más tarde rellenaron para erigir los primeros tres muelles, inaugurados el 1 de septiembre de 2022.

El objetivo es poseer el puerto automatizado más grande del mundo, con una escala superlativa a nivel mundial frente a otros como el Puerto de Shanghái en China o el de Róterdam en Países Bajos.

La finalización de esta obra está pensada para 2040 y tendrá una capacidad de manejo de 65 millones de TEU (unidad de medida que sirve para contar los contenedores marítimos de aproximadamente seis metros de largo).

El puerto ocupará 1337 hectáreas, contará con 66 muelles y 26 kilómetros de atracadero para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo. Su tamaño representará a 3000 campos de fútbol.

La construcción se dividió en cuatro fases y dos de ellas ya se terminaron, las cuales demandaron hasta el momento 448 cajones de hormigón con una altura equivalente a un edificio de diez pisos con el propósito de desarrollar una muralla de contención gigante de 17,7 kilómetros de largo.

Las obras de recuperación de terrenos supusieron un total de 34 millones de horas-hombre y se profundizaron los lechos marinos para dar cabida a los buques más grandes del futuro.

Se espera que para 2027 el puerto de Tuas tenga 21 muelles de aguas profundas con capacidad para gestionar 20 millones de TEU anuales. De esta manera, “será el eje de un ecosistema integrado, que abarcará los dinámicos distritos comerciales e industriales de la región occidental, como el distrito del lago Jurong, el distrito de innovación de Jurong y el distrito industrial de Tuas”, detalló la empresa constructora en su sitio web.

Un puerto inteligente

El puerto de Tuas combinará el uso de inteligencia artificial y la automatización de las operaciones. Asimismo, “se utilizarán grúas de patio electrificadas, versátiles y maniobrables, así como vehículos guiados automáticamente (AGV) para el transporte de contenedores entre el patio y el muelle. Estas operaciones portuarias se gestionarán de forma remota desde el Centro de Control del Puerto de Tuas, lo que permitirá optimizar los recursos y mejorar la productividad”.

Esta obra pertenece al proyecto de reorganización logística de la ciudad-Estado, la cual concentrará gran parte de las interacciones comerciales en este puerto, volviéndose uno de los más preponderantes del mundo.