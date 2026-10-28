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Resumen

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Snapchat se suma a otras redes sociales cuestionadas por generar adicción a menores. (Foto: europapress)
Snapchat se suma a otras redes sociales cuestionadas por generar adicción a menores. (Foto: europapress)
Por Agencia AFP

La plataforma de mensajería Snapchat tendrá que defenderse por primera vez ante un jurado frente a acusaciones de adicción a las redes sociales entre los jóvenes, junto con Instagram (Meta), en un nuevo juicio que se inicia este miércoles en Los Ángeles.

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