De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

En la industria del software existen los de código abierto y los de propietario. El primero, es gratuito y resulta de la colaboración entre varios grupos o individuos, como Android. El segundo, se provee con una licencia por la cual hay que pagar, como Windows.

Si bien hay público para todos, los defensores del código abierto siempre recuerdan que su software fue lo que facilitó el crecimiento de gigantes como Google, Facebook o Uber.



Solo en el año 2017, el uso coorporativo de software de código abierto en Latinoamérica había crecido en 60%. Para este año, una muestra de su apogeo fue la oferta de 34.000 millones que hizo IBM por Red Hat, el proveedor más grande de software de código abierto.



El Comercio habló con Sebastian Cao, director de Tecnologías Emergentes para Latinoamérica en Red Hat, para conocer un poco más sobre el software de código abierto y también sobre el futuro que les espera junto a IBM.

¿Qué es Red Hat?

Red Hat es una compañía de software que tiene la particularidad de que todos sus modelos de desarrollo se basan en código abierto, es decir que el software que comercializa es abierto para que cualquiera pueda revisarlo y usarlo sin restricciones.



¿Qué ventajas ofrece el código abierto en comparación con el software propietario?

Para nosotros, el software código abierto es lo que ha permitido la innovación de los últimos cinco a diez años. La rápida curva ascendente de innovación en términos de nube, inteligencia artificial, Big Data hasta software para celulares se basa en código abierto. ¿Por qué se pudo avanzar tan rápido? La premisa del código abierto es: yo construyo un algoritmo, un software que resuelve un problema, pero en vez de cerrarlo y cobrar para que lo usen, lo pongo público y permito que otras empresas, diferentes usuarios, miren ese código, lo critiquen y me digan cómo mejorarlo. De esta manera, se logra un software más estable y que avanza más rápido.



¿Cuál es el modelo de negocio de Red Hat?

Históricamente, el modelo (de negocio) de la industria del software ha sido cobrar por una licencia de uso y por un servicio de soporte. Al trabajar con código abierto, Red Hat no puede cobrar por propiedad intelectual; sin embargo, este software sigue siendo complejo de usar y las personas necesitan ayuda para asegurarse de que funcione de la mejor manera y que no presente errores. Ahí está el negocio de Red Hat: el servicio por sobre el software para mantenerlo actualizado y seguro, además de brindar soporte 24/7.



¿Actualmente se usa más software de código abierto que software propietario?

Hay diferentes estudios. Sin embargo, lo único que puedo decir es que hoy el software de código abierto está dentro de todos los celulares Android. También corre en autos, aviones, barcos militares y sistemas de misiles. Además, ejecuta la mayoría de las bolsas de negocios mundiales. Está en todo lo que usamos día a día.

¿El software de código abierto es seguro?

Si los bancos y hasta los militares corren código abierto es porque es seguro. Si el código es abierto, hay más pares de ojos, más personas, que pueden mirar y detectar algo que solo algunas cientos de personas de una compañía particular. Por naturaleza, es más seguro.



¿Cómo garantiza Red Hat que el código abierto es seguro?

Desde sus inicios, las iniciativas de software de código abierto han reunido en torno a sí a una comunidad de expertos en informática de todo el planeta: empleados de Red Hat como de otras compañías, usuarios finales, y organizaciones gubernamentales y militares enfocadas en seguridad. De esta forma, los protocolos de seguridad son revisados de forma constante e independiente.

--- El caso IBM ---



Sebastian Cao ofreció estas declaraciones durante el Red Hat Forum, el evento más importante de código abierto de América Latina, que se realizó en Lima el pasado 21 de noviembre. Durante su ponencia ante el auditorio, Cao precisó que lo de IBM aún es una propuesta de compra. Ante eso le preguntamos lo siguiente:



Mencionó que esto aún no es una adquisición, sino que es una propuesta.

Es una oferta de compra y Red Hat la acepta, pero tienen que pasar una serie de trámites legales para confirmarse. Hasta que eso pase, dentro de 9 meses a un año, siguen siendo dos compañías trabajando de forma independiente.



¿Hay riesgos de que la compra no se concrete?

Va depender de los reguladores tanto de Estados Unidos como de Europa. Sin embargo, en la mayoría de las veces estas operaciones avanzan.



¿Cómo tomaron dentro de Red Hat esta oferta de compra?

Para nosotros es muy positivo porque valida que el código abierto es la forma de hacer software en el siglo XXI, algo que dijimos hace 25 años y por lo que nos calificaron de locos. Además, IBM no compra Red Hat, IBM propone un joint (empresa conjunta) y quiere tener a Red Hat como una compañía independiente, haciendo lo que sigue haciendo, con las mismas personas, con la misma cultura. No es una compra de esas competitivas con el objetivo de destruir o descartar una tecnología. IBM necesita la tecnología de Red Hat, necesita nuestra influencia en la comunidad de código abierto. Necesita nuestra marca para seguir expandiéndose y creciendo. Es bueno para IBM, es bueno para Red Hat.



¿Entonces descartan que esto guarde la intención de desmantelar todo lo avanzado?

Absolutamente. Desde la primera publicación, Ginni Rometty (presidenta y directora ejecutiva de IBM) dejó bien en claro que querían a Red Hat como una división independiente, que querían darle escala a lo que sabemos hacer y estamos haciendo.



