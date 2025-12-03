SOHO, el observatorio solar pionero, cumple 30 años vigilando al Sol

El 2 de diciembre de 1995, el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA despegó al espacio en lo que se suponía sería una misión de dos años.

Desde su puesto de avanzada, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección al Sol, SOHO disfruta de vistas ininterrumpidas de nuestra estrella. Ha proporcionado un registro casi continuo de la actividad solar durante casi tres ciclos solares de once años de duración.

“El ingenio de nuestros ingenieros, operadores y científicos, así como la colaboración internacional, demuestran que esta misión ha superado todas las expectativas”, afirma la profesora Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, que destaca que SOHO ha superado “retos durísimos para convertirse en una de las misiones espaciales de mayor duración de la historia”.

Nicky Fox, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, recalca que la misión SOHO “es un gran ejemplo de la increíble colaboración entre la NASA y la ESA, por lo que felicita a los equipos de ambas agencias por “estos increíbles 30 años de colaboración”.

El observatorio solar SOHO cumple 30 años. (Imagen: ESA)

La misión no ha estado exenta de drama. Dos años y medio después del lanzamiento, la nave sufrió un error crítico , perdiendo el control y el contacto con la Tierra. Un equipo de rescate internacional trabajó incansablemente durante tres meses para localizarla y recuperarla.

Luego, en noviembre y diciembre de 1998, los giroscopios estabilizadores de la nave fallaron y comenzó una nueva carrera para salvar la misión.

Para febrero de 1999, un nuevo software permitió a la nave volar sin necesidad de giroscopios, y desde entonces ha revolucionado la ciencia solar.

“SOHO fue pionero en nuevos campos de la ciencia solar. Es un punto de inflexión en el estudio de la meteorología espacial , ya que proporciona monitorización del Sol en tiempo real para pronosticar tormentas solares potencialmente peligrosas que se dirigen hacia la Tierra, y su legado sigue guiando futuras misiones”, afirma Daniel Müller, científico de proyecto de la ESA para SOHO y Solar Orbiter .

El investigador señala que SOHO “sigue produciendo datos de alta calidad a diario y, con cientos de artículos publicados cada año, su productividad científica sigue siendo muy alta”.