El fotógrafo peruano, Carloman Macidiano, ha logrado ser uno de los ganadores del concurso fotográfico HUAWEI NEXT IMAGE Awards con solo el uso de una cámara de un celular de gama media.

Él artista, quien reside en Argentina, ganó en la categoría Storyboard. Y para la composición de su obra, titulada “The Family”, retrató a miembros de sus familias usando un HUAWEI nova Y9a.

“(...) Para estas fotografías utilicé una tela roja, un cuarto oscuro y luz del norte que entraba por una ventana de 30 x 30 cm. Me hace reír que a veces me dicen que saco buenas fotos porque tengo una buena cámara, y les respondo… no, esto lo hice con un teléfono”, confiesa Macidiano en una entrevista con Huawei.

El fotógrafo peruano es el único participante latinoamericano que ha aparecido en la lista de los ganadores. Y, también, es el segundo año consecutivo que se consagra como ganador en los HUAWEI NEXT IMAGE Awards.

“El secreto es la luz, yo me he realizado autorretratos que otros no pueden creer que las hice con el celular. Hay que tener buen ojo, ver el momento, encontrar una linda luz y composición, que sepas qué es lo que estás fotografiando. El dispositivo hoy es lo de menos, los artistas siempre pueden hacer algo con lo que tienen a la mano”, explica en conversación con la marca china.

Si quieres conocer quienes fueron los ganadores de las otras categorías ingresa a este enlace: https://gallery.consumer.huawei.com/