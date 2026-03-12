Escuchar
PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony. (Foto de Anthony WALLACE / AFP)
Por Agencia AFP

Un juicio por casi 2.000 millones de libras (2.680 millones de dolares) comenzó el martes en Londres contra el gigante japonés Sony, acusado de haber abusado de su posición dominante durante casi diez años para cobrar de más a los jugadores británicos de PlayStation en la compra en línea.

