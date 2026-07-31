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Resumen

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Sony anunció que la PlayStation 5 ha vendido 90 millones de unidades hasta la fecha. (Foto: Sony)
Sony anunció que la PlayStation 5 ha vendido 90 millones de unidades hasta la fecha. (Foto: Sony)
Por Agencia EFE

El beneficio neto de Sony se incrementó un 32,1 % entre abril y junio, su primer trimestre fiscal, en el que ganó 342.161 millones de yenes (1.850 millones de euros), informó este viernes en su informe financiero, en el que mejoró sus previsiones para el ejercicio gracias a su negocio de videojuegos.

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