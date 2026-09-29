Sony ha anunciado que no participará en la feria tecnológica de consumo CES del próximo año 2027, tras enfocar su estrategia en el sector del entretenimiento, dejando de lado la electrónica de consumo.

La feria tecnológica CES se celebra de forma anual en Las Vegas (Estados Unidos) en enero y es uno de los encuentros más relevantes del sector para anunciar las últimas novedades tecnológicas de dispositivos de todo tipo, desde electrodomésticos a ‘gadgets’ de robótica, ‘smartphones’, dispositivos de inteligencia artificial o productos de salud, entre otras cuestiones.

De entre todas las empresas tecnológicas que participan, Sony ha estado utilizando esta feria como escaparate de sus novedades durante décadas y, ahora, ha confirmado que no tiene previsto participar en el CES de 2027, siendo la primera edición que no contará con su presencia, ni con ninguna de sus filiales.

Esta decisión, como ha recogido Bloomberg, radica en que la estrategia de la compañía se está centrando más en el contenido de entretenimiento, incluyendo el sector de los videojuegos, las películas y la música, y dejando de lado la electrónica de consumo, que se ha ido reduciendo durante los últimos años.

Un ejemplo de ello es el acuerdo con TCL anunciado a principios de año, donde Sony indicó que la compañía china asumiría el negocio de entretenimiento en el hogar, con una empresa conjunta liderada por TCL en la que se incluye la marca de televisores Sony BRAVIA. Otro ejemplo es la cancelación de la empresa conjunta con Honda para los vehículos eléctricos Afeela.

Con todo, se ha de tener en cuenta que la compañía ya tuvo menos presencia en la anterior edición del CES 2026, donde no contó con un stand propio en la feria.