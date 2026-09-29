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Resumen

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Sony no estará en el CES 2027, evento en el que poco a poco ha estado reduciendo su participación. (Imagen: Facebook)
Sony no estará en el CES 2027, evento en el que poco a poco ha estado reduciendo su participación. (Imagen: Facebook)
Por Agencia Europa Press

Sony ha anunciado que no participará en la feria tecnológica de consumo CES del próximo año 2027, tras enfocar su estrategia en el sector del entretenimiento, dejando de lado la electrónica de consumo.

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