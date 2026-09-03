Cuatro empresas estadounidenses, incluida SpaceX del multimillonario Elon Musk, anularon su participación en la Cumbre Espacial Internacional organizada en París los días 9 y 10 de septiembre, indicaron este jueves las autoridades francesas.

“Es difícil no establecer un vínculo con los rumores de presiones de los que se hace eco la prensa. Queremos obviamente seguir trabajando con nuestros socios y aliados estadounidenses”, indicó el ministerio de Educación Superior, Investigación y Espacio en un mensaje enviado a la AFP.

El medio estadounidense Politico había informado más temprano que la Casa Blanca presionaba a empresas espaciales estadounidenses para que no participaran en esta cumbre impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Bajo la presidencia de Donald Trump, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados europeos han adquirido nuevas dimensiones, especialmente por desacuerdos sobre aranceles, despliegues de tropas para la impopular guerra en Oriente Medio y otros temas.

Copresidida por Francia y Alemania, la cumbre debe celebrarse en el Grand Palais de París y reunir a líderes de alrededor de 120 países para debatir los desafíos relacionados con el uso del espacio exterior.