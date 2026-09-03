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Resumen

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Encuentro planea reunir a líderes de 120 países para debatir sobre desafíos en el uso del espacio exterior. (Foto: AFP)
Encuentro planea reunir a líderes de 120 países para debatir sobre desafíos en el uso del espacio exterior. (Foto: AFP)
/ RYAN LASH
Por Agencia AFP

Cuatro empresas estadounidenses, incluida SpaceX del multimillonario Elon Musk, anularon su participación en la Cumbre Espacial Internacional organizada en París los días 9 y 10 de septiembre, indicaron este jueves las autoridades francesas.

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