Bad Bunny es por segundo año consecutivo el artista más escuchado del mundo en Spotify, la plataforma de streaming de música más popular del mundo.

Spotify ha anunciado las canciones, los artistas y los pódcast más escuchados de 2021 en la plataforma de ‘streaming’, en la que destaca Bad Bunny, que se ha convertido, por segundo año consecutivo, en el artista más escuchado en todo el mundo.

La compañía destaca este “nuevo récord mundial” del artista puertorriqueño, “una muestra más de que la música en español sigue conquistando cada año los oídos de los oyentes a lo largo y ancho del globo”, como ha expresado en un comunicado

A nivel mundial, Bad Bunny acumula ya más de 9.100 millones de escuchas este año. En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift, mientras que en tercer lugar, por primera vez en el ranking, el grupo surcoreano BTS.

En el ranking de canciones más escuchadas de 2021 a nivel global, la más reproducida es ‘Drivers license’, de Olivia Rodrigo, que acumula más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. En segunda y tercera posición, respectivamente, se encuentran ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, de Lil Nas X, y ‘STAY’, de The Kid LAROI con Justin Bieber.

Bad Bunny es el artista más escuchado del año por segundo año consecutivo. (Foto: Spotify)

