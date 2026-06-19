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Fans más dedicados tendrán más oportunidades para conocer a sus artistas. Imagen de Reserved de Spotify.
Fans más dedicados tendrán más oportunidades para conocer a sus artistas. Imagen de Reserved de Spotify.
/ SPOTIFY
Por Agencia Europa Press

La plataforma de ‘streaming’ Spotify ha lanzado Reserved, su nuevo servicio que asegura que los fans más dedicados puedan adquirir dos entradas para el concierto de su artista o banda de música favorita.

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