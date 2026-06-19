La plataforma de ‘streaming’ Spotify ha lanzado Reserved, su nuevo servicio que asegura que los fans más dedicados puedan adquirir dos entradas para el concierto de su artista o banda de música favorita.

Reserved es una nueva función para los suscriptores de Premium (mayores de 18 años) que ya está disponible, aunque de momento solo en Estados Unidos, como detalla Spotify en su web.

La plataforma de música se ha asociado con Live Nation y con la tecnología de Ticketmaster. Desde esta misma semana, los usuarios de Spotify Premium podrán acceder a las giras de los artistas, una lista que se irá ampliando a lo largo de las siguientes semanas.

Spotify explica desde su web que “los fans más dedicados tendrán la oportunidad de reservar automáticamente dos entradas antes de que se pongan a la venta general”.

Para que Spotify marque a un usuario como un fan dedicado, la plataforma tendrá en cuenta su actividad real en la ‘app’ la cual incluye factores como canciones escuchadas, guardadas, compartidas y la ubicación del usuario.

El objetivo es que los fans puedan acceder a la compra anticipada de entradas y así eviten la experiencia actual de acceso a un ticket, que suele estar caracterizada por los sistemas de precios dinámicos y la reventa ilegal.

De hecho, Spotify no comparte todos los detalles del sistema de Reserved para evitar que se actúe de forma estratégica en vez de una forma genuina por parte del fan que quiere asistir al concierto de su artista favorito.

La plataforma de ‘streaming’ sí explica que el usuario elegido para Reserved verá la posibilidad de adquirir las entradas a través de varias vías, como la pantalla de inicio de Spotify, la recepción de un correo electrónico, una notificación en su móvil y desde ‘Tus avisos’.

Las otras vías de acceso son a través de la búsqueda, la página del artista, el ‘feed’ de eventos en directo y la vista de ‘Ahora reproduciendo’.

El proceso de compra es sencillo para seleccionar las dos entradas de las fechas elegibles de la gira del artista. Aqui, Spotify recomienda conectarse a Ticketmaster con anterioridad, ya que los últimos pasos de compra se realizarán a través de dicha plataforma. Otro detalle final es que, para las giras de mayor demanda, lo más posible es que se entre en una fila virtual antes de pasar a la página de selección de entradas.