Spotify está añadiendo un nuevo modo de ‘running’ en la aplicación para móviles que facilita a los usuarios escuchar música mientras salen a correr, adaptada a su ritmo y a las fases de entrenamiento.

Este nuevo modo de Spotify se acaba de estrenar en la ‘app’ para aquellos usuarios que cuentan con la suscripción mensual Premium, según ha anunciado la plataforma de ‘streaming’ de música desde su web.

El nuevo modo de running se caracteriza principalmente por su capacidad para reproducir canciones basadas en las diferentes fases por las que pasa un corredor, y selecciona los temas según las preferencias del usuario y el tempo.

Spotify ha ubicado este nuevo modo running en el Fitness Hub, la sección que se desplegó en abril de este año en la ‘app’ y que, gracias al acuerdo con la firma Peloton, permite configurar distintos tipos de ejercicio, como puede ser cardio, con vídeos ilustrativos que guían al usuario de forma detallada.

Es una nueva vía para animar al uso de la ‘app’ a los usuarios que dedican una porción de su tiempo libre a la práctica de deporte, y que ahora quiere ampliar la experiencia del Fitness Hub con la posibilidad de escoger intervalos, carrera continua o pirámide, e incluso elegir alguno de los 25 preajustes.

Asimismo, permite personalizar ciertos aspectos del modo ‘running’ como la duración, los beats por minuto y el estilo de música que el usuario prefiere escuchar cuando está realizando sus series diarias.

No obstante, los cortes de audio para las distintas fases del entrenamiento de ‘running’ de momento solo están disponibles en inglés.

La plataforma de música por streaming ha señalado que este nuevo modo de ‘running’ se aprovecha de las capacidades de IA que Spotify probaba con las listas por ‘prompts’, una función que, según comprobó, muchos usuarios empleaban para crear ‘playlists’ con las que hacer ejercicio y entrenar.

El nuevo modo ‘running’ de Spotify se ha desplegado este miércoles para los usuarios Premium en iOS en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Suecia.