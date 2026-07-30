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Spotify selecciona los temas según las preferencias del usuario y el tempo. (Foto: magnific.com)
Spotify selecciona los temas según las preferencias del usuario y el tempo. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Spotify está añadiendo un nuevo modo de ‘running’ en la aplicación para móviles que facilita a los usuarios escuchar música mientras salen a correr, adaptada a su ritmo y a las fases de entrenamiento.

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