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Resumen

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Spotify ha detallado que esta iniciativa está relacionada con su colaboración con Universal Music Group (UMG), concretamente, con el programa 'Hear It First' de la discográfica. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
Spotify ha detallado que esta iniciativa está relacionada con su colaboración con Universal Music Group (UMG), concretamente, con el programa 'Hear It First' de la discográfica. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia Europa Press

Spotify ha comenzado a probar una estrategia de acceso anticipado premium que retrasa el lanzamiento de nuevas canciones y discos para usuarios que utilicen la versión gratuita de la plataforma hasta un máximo de tres días, de cara a fomentar que los usuarios suscritos dispongan antes del contenido.

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