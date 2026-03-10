Resumen

STEM Play, el videojuego para promover carreras en la ciencia entre la población femenina.
/ Universidad de Lima
¿Cómo puede un juego impulsar el interés de miles de adolescentes peruanas por carreras STEM y abrirles un futuro profesional?, STEM_play es un juego serio creado por Lourdes Ramírez, investigadora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima junto con otros investigadores que utiliza el poder del entrenamiento lúdico de los juegos para acercar a las jóvenes a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

