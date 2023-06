Steve Jobs predijo hace 18 años las Apple Vision Pro: habló de unos “auriculares para video”.

Las nuevas Vision Pro de Apple, sus nuevas gafas de realidad aumentada, han llegado con la promesa de lograr un cambio en el mundo de los dispositivos tecnológicos. Ahora bien, esta idea ya había sido adelantada hace casi 20 años por Steve Jobs.

Lo que dijo Jobs en el 2005 fue sobre el concepto de crear unos “auriculares para video”, y a lo que se refería era a las gafas de realidad virtual, llamados así hoy en día.

Fue durante la conferencia D3 del The Wall Street Journal, donde Steve habló de la potencialidad de los auriculares de audio calificándolo como “milagrosos”, y agregó sobre la inexistencia de algo similar pero para video.

“El problema fundamental aquí es que los auriculares son algo milagroso. Te pones tus auriculares y tienes la misma experiencia que si tuvieras un par de altavoces enormes”. Y añadió “no hay nada como unos auriculares para video. No hay algo que pueda llevar conmigo y que pueda ponerme y me des la misma experiencia que cuando estoy viendo, no sé, un plasma de 50 pulgadas que tenga en mi casa”

Sin embargo, uno de los periodistas responde que ya existía algo así como las “gigantescas gafas que puedes llevar”, señalando a los auriculares de realidad virtual de esa época.

Pero, ambos coinciden en que no son los suficientemente cómodos, por lo que, no es precisamente lo que quieren.

Ahora bien, esta situación es diferente ya que “una de las máximas de Apple a la hora de desarrollar las Vision Pro ha sido la comodidad y sobre todo reducir su voluminosidad al máximo”, así informa El Español.

Tal como señala el medio de comunicación, “es sencillamente fascinante” que Steve Jobs haya realizado aquella predicción casi 20 años antes de que, finalmente, salieran a la luz.