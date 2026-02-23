‘Stop Killing Games’ creará ONGs en Europa y en Estados Unidos para frenar la “destrucción de videojuegos”

Escuchar
La campaña "Stop Killing Games" quiere que los videojuegos sean más como lo eran en antaño, cuando podías jugarlos en perpetuidad sin importar si los servidores siguen vigentes.
La iniciativa ciudadana europea ‘Stop Killing Games’ (‘Alto a la destrucción de los videojuegos’) ha anunciado la fundación de dos ONG, una en la Unión Europea y otra en Estados Unidos, que trabajarán para impedir que las empresas desarrolladoras imposibiliten acceder a los videojuegos, en caso de que se cierren sus servidores.

