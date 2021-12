Conforme a los criterios de Saber más

Las palabras “stream” o “transmisión en vivo” vienen integrándose cada día en el vocabulario de las personas y ya no es extraño que adultos y jóvenes por igual conozcan al menos a un creador de contenido de algún tema que les apasione.

La popularidad que han ganado las principales plataformas de streaming como Twitch, YouTube, Trovo y, sobre todo en el caso de Perú, Facebook Gaming ha generado un nuevo auge de creativos que congregan a miles de espectadores a diario con cada transmisión en directo que realizan, rivalizando en audiencias con otros medios masivos más tradicionales como la televisión o la radio.

Si bien puede parecer extraño para algunos, lo cierto es que el streaming dejó de ser un mero pasatiempo hace mucho y se ha convertido en toda una industria que genera trabajo para millones de personas alrededor del mundo. En este artículo, te explicamos cómo esto es posible y cuál es el futuro que le depara a los que quieran comenzar en esta apasionante ocupación.

¿Qué es un streamer?

Incluso si arrancamos la nota explicando que cada vez hay menos personas que no conocen lo que es un streamer, aún existe una cierta parte de la sociedad que ignora todo lo que estos individuos están logrando en el ciberespacio, por lo que es importante detallar lo que es y lo que hace.

Un streamer es una persona que transmite en vivo a través de una plataforma desde su computadora o dispositivo electrónico elegido. Mediante lo que captura su cámara, los espectadores pueden ver lo que el creativo decide mostrar, ya sea del mundo real o del digital, para entretenerlos. El contenido que un streamer puede generar es variado y puede pertenecer a cualquier temática; no obstante, las actividades más populares entre los asiduos a los directos son el gaming y el chatting, jugar a videojuegos y charlar respectivamente.

Entre los equipos necesarios para que una persona pueda convertirse en streamer, tenemos una cámara, ya sea de celular o una web, una computadora de considerable potencia ya que los software para transmitir como OBS son bastante demandantes, una conexión a Internet de alta velocidad y estabilidad para poder enviar el contenido a las pantallas del público y un micrófono, para que la audiencia pueda oír lo que el creador está diciendo.

Si bien mencionamos que una PC de altas especificaciones es necesaria, recordamos que una persona también puede streamear desde un dispositivo móvil, claro está, de gama media-alta o alta.

Pese a que, prácticamente, cualquier persona con los equipos antes mencionados puede transmitir en vivo, muchas expertos coinciden en que un aspirante a streamer debe poseer carisma y habilidades comunicativas y tecnológicas para ganar más seguidores y mantener su audiencia. Una persona sin estas capacidades pasará momentos difíciles ya que, si es muy tímida, no sabe expresarse correctamente o si falla algo técnico en su transmisión, se le hará complicado retomar las riendas de su transmisión en vivo.

No obstante, otros entendidos en la materia difieren ligeramente. Para Phillip Chu Joy, destacado especialista en tecnología y videojuegos que conduce el programa televiso TEC, la clave del éxito no está exclusivamente en las habilidades comunicativas o la empatía con el público, ya que estas se pueden desarrollar con el tiempo, sino en la perseverancia y dedicación que se tiene al streaming. “Una persona que quiere iniciar en el streaming no debe buscar solo la fama y fortuna, sino ser apasionado por el hecho de compartir su entusiasmo acerca del tema elegido con otras personas y entretenerlas”, mencionó en una conversación con El Comercio.

El camino para llegar a ser un streamer exitoso es arduo y la dedicación y perseverancia para superar las adversidades serán necesarias para no desistir. (Foto: iStock)

¿Cómo gana dinero un streamer?

Pese a que en un inicio las personas que transmitían en estas plataformas digitales lo hacían como un pasatiempo para entretenerse y entretener a su público, la popularidad que ha ido ganando esta actividad ha provocado que múltiples compañías se interesen en la industria del streaming y, sobre todo, en sus rostros más visibles. Por ello, si logras un éxito considerable en alguna plataforma, es probable que hasta puedas llegar a vivir de eso en la actualidad.

El Comercio pudo conversar con Meta, empresa matriz de Facebook y de su plataforma FB Gaming, para que nos brinde detalles sobre los tipos de monetización de contenido en su plataforma y, por estándares de la industria, en varias otras. A continuación, las explicamos detalladamente:

Tips/Donaciones

El medio más básico para obtener ganancias a través del streaming. Los participantes de una transmisión en vivo tienen la opción de enviarle donaciones de dinero a los creadores de contenido. En el caso de Facebook Gaming, Meta explica que el programa Level Up es el primer paso a seguir para los que deseen iniciar una carrera en la plataforma ya que esto habilita la función “Stars” (estrellas), el particular nombre que la compañía le ha dado a los tips.

Cada plataforma elige el nombre de su mecanismo de donaciones como por ejemplo los SuperChats en YouTube o los Bits en Twitch, pero el concepto es el mismo: el público tiene la opción de darle dinero a los streamers para demostrar su apoyo al contenido que genera o por los motivos que ellos crean convenientes. Por supuesto, cada compañía decide los requisitos que el individuo debe tener para que se les pueda donar dinero. En el caso de FB Gaming, el streamer “debe ser mayores de 18 años, abrir su página de Creador de Gaming, haber transmitido durante cuatro horas en los últimos 14 días, y tener al menos 100 seguidores en su página”.

Hay que destacar que las donaciones no son ingresos en bruto para los streamers ya que la plataforma desde donde se transmite se queda con una comisión de las ganancias. Dependiendo de cuál sea, esta puede ser más o menos elevada.

Las donaciones que han llegado a recibir algunos streamers han dejado boquiabierto a más de uno, con cifras exorbitantes. (Foto: Twitch/Pokimanee)

Suscripciones de pago

Otro método que se ha estandarizado en todas las plataformas de streaming es la suscripción de pago. Los espectadores tienen la opción de costear una suscripción a un creador de contenido a cambio de una serie de beneficios que éste determina. En muchos casos, la suscripción habilita ciertas funciones como los emojis personalizados creados por cada streamer, una insignia de reconocimiento al lado del apodo del usuario o contenido exclusivo como transmisiones y chats limitados únicamente a suscriptores.

Por supuesto, como ocurre también en el apartado de las donaciones, la plataforma desde donde se transmite gana una comisión del dinero que generan las suscripciones.

Facebook Gaming posee el sistema de colaboradores, su propia variante de los suscriptores de pago. (Foto: Meta)

Publicidad

Empezamos con las opciones que pueden estar limitadas a creadores con un número más grande de espectadores y seguidores. El streamer tiene la opción de insertar anuncios y otros tipos de publicidad en sus transmisiones en directo para ganar un porcentaje del dinero que estos generen. Los requisitos para ser apto a este tipo de monetización varían según la plataforma, pero algunos son coincidentes en varios: una alta cantidad de seguidores (10,000 en el caso de FB Gaming) y un extenso número de horas transmitidas (más de 600,000 minutos en FB Gaming).

Es importante mencionar que los acuerdos para que los anuncios de terceros en un stream específico también se pueden dar, por ejemplo, si la marca en cuestión está auspiciando al creador de contenido. No obstante, de no estar autorizado, la compañía puede reclamar la autoría del anuncio y quedarse con un porcentaje de las ganancias generadas, mientras que el pago al streamer puede retenerse. Es importante usar exclusivamente anuncios autorizados por la empresa en cuestión.

Los anuncios in-stream de Facebook Gaming y otras plataformas son un método de beneficio para el creador de contenido. (Foto: Meta)

Sponsors/Patrocinios

Uno de los objetivos a alcanzar por cualquier streamer que desee vivir de esta actividad. Cuando un creador de contenido tiene una audiencia masiva y constante, además de un número de horas transmitidas que certifique su dedicación a esta industria, este puede aspirar al patrocinio de una marca o empresa que, por lo general, pertenece a un rubro similar al de sus contenidos como gaming, moda, gastronomía, deportes, entre otros.

Si bien los tratos deben coordinarse directamente con algún representante de la compañía en cuestión, ya existen plataformas que ayudan a los streamers a conseguir sponsors si es que no tienen algún contacto directo con alguien dentro de la firma con el que desea acordar. Entre estas alternativas, tenemos a Coobis, BranTube, SocialPubli y varios más dependiendo del servicio desde donde se streamea.

El mostrar productos de una marca en stream se ha convertido en una forma de generar ingreso, similar a como ocurre en la televisión. (Foto: Twitch)

Contratos de partnership

Algunas plataformas como, por ejemplo FB Gaming y Twitch, poseen un programa de partners reservado para los streamers que cuenten con un gran público cautivo, transmitan constantemente desde su plataforma y cumplan con todos los lineamientos de la compañía para representar, de alguna u otra forma, su imagen. Estos contratos son bastante exclusivos y prácticamente aseguran una relación laboral con la compañía ya que se solicitan un cierto número de horas transmitidas a la semana o al mes. No obstante, los detalles de estos documentos son confidenciales y solo son conocidos por streamers que hayan recibido uno.

En todo caso, este sería el último bastión de un creador de contenido ya que, prácticamente, te garantiza un pago seguro siempre que cumplas con los acuerdos y condiciones que estipula el contrato de la empresa en cuestión.

“Los creadores deben cumplir con nuestras Normas Comunitarias y Políticas de Monetización de Contenido. Conductas que vayan en contra de estas reglas determinarán si una persona puede ser un Partner en Facebook Gaming. Trabajamos para mantener a nuestra comunidad segura e inclusiva, y esperamos que los gamers sean un ejemplo para el resto de la comunidad”, mencionó Meta sobre este asunto.

Las principales plataformas para streamear son Twitch, Facebook Gaming y YouTube. (Foto: The Verge)

¿Qué le espera a la industria del streaming en el futuro?

No cabe duda de que el streaming está pasando por una época de oro luego de que la pandemia haya forzado a muchas personas a cambiar de actividad para ganarse la vida. La coyuntura provocó que la relevancia de las transmisiones en vivo que fueron ganando con el pasar de los años estalle y se vuelva incluso más mediática que antes. Los mayores exponentes de esta industria como xQc, Gaules, Ibai Llanos, Auronplay y TheGrefg son celebridades reconocidas en todo el mundo y han llegado a codearse con famosos de otras ramas del entretenimiento.

Pero, ¿qué ocurre con los streamers que recién empiezan o aún son pequeños? Pues, si bien varios expertos coinciden en que la masividad que tienen los grandes creadores de contenido impiden que más gente pueda enfocarse en otras personas que están tratando de crecer en estas plataformas, muchos de estos también demuestran su apoyo a la comunidad de diversas formas, ya sea mediante los famosos “raids” -envío de los espectadores a otro stream cuando se está a punto de terminar la transmisión- o con colaboraciones esporádicas.

Un detalle que resaltó Chu Joy es que, si una persona decide perseguir el sueño de ser un reconocido streamer, esta debe tener en claro que las probabilidades son excepcionalmente bajas y que, si no se siente totalmente seguro de desear ese camino, no debería abandonar otras alternativas para su subsistencia como su trabajo. “Los grandes streamers continuarán creciendo y se convertirán en los nuevos referentes y líderes de opinión en el mundo, como ya está ocurriendo con casos como Ibai o Auronplay, pero es vital que los streamers que recién comienzan comprendan que para llegar a un punto en el que las transmisiones en vivo puedan ser tu único sustento y ya no un pasatiempo, el trabajo será arduo”, dijo el especialista y streamer.

El esfuerzo de un streamer siendo recompensado mediante donaciones. (Foto: Twitch)

Las empresas que dirigen las plataformas de streaming tendrán un papel trascendental para seguir impulsando esta actividad entre los que se interesan en ella a un nivel participativo. Meta comentó lo siguiente al respecto:

“Hemos visto a los creadores crecer, ganar dinero, aumentar el descubrimiento y la distribución y crear comunidades significativas y comprometidas en la plataforma. La audiencia de gaming en Facebook es enorme. Más de 700 millones de personas interactúan con contenido de juegos cada mes en la plataforma. Y más de 200 millones de personas ven videos de juegos cada mes. Facebook Gaming está construyendo una comunidad global de gaming, un lugar para que todas las personas puedan jugar, mirar streams y conectar con contenido y grupos”.

La compañía busca seguir impulsando a la enorme comunidad que ha creado con más facilidades para creadores de contenido, ya sean pequeños o grandes. Por ejemplo, para facilitar que las personas puedan apoyar a sus creadores favoritos en América Latina y en Perú, se ha expandido el programa de Stars a más páginas y países. También han expandido las suscripciones de fans para gamers en el país, facilitando que los fans puedan apoyarles con pagos mensuales, tener acceso a beneficios como contenido exclusivo, grupos de fans, stickers personalizados, insignias de fans, entre otros. Además, los streamers pueden monetizar su contenido con publicidad en sus videos on demand y realizar publicaciones en alianza con marcas.

Por otra parte, Meta anunció en setiembre de 2021 que más creadores pueden acceder a la biblioteca de música en Facebook Gaming. Ahora, todos los creadores dentro del programa Level Up y todos los partners de la plataforma pueden pasar música de fondo durante la transmisión de sus partidas en Facebook Gaming para no perecer ante el copyright.

Finalmente, la compañía dueña de la plataforma de streaming más popular en nuestro país anunció que está explorando más opciones de monetización que podrán implementar en los próximos años.

El futuro del streaming luce sumamente prometedor para los grandes creadores de contenido y las plataformas trabajan para que cualquiera que desee iniciar en esta actividad tenga oportunidades. (Foto: Artlist)

