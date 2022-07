Hoy que hablamos de bicicletas eléctricas, como un gran avance de la tecnología, SuperWheel presenta una nueva versión de este vehículo basada en una rueda que utiliza el peso del mismo ciclista para ganar potencia.

Se trata del pedaleo asistido, que trabaja en la rueda trasera, sin necesidad de algún motor, combustible o batería. El vehículo puede ganar hasta un 30% de rendimiento.

¿Cuál es el secreto? Este sistema consta de ocho resortes ubicados en la rueda posterior, alrededor de su eje, además de un sistema interno que se encarga de convertir la energía para hacerla girar. Para ello, el peso del ciclista comprime los resortes.

La rueda especial consta de ocho resortes y un sistema para convertir el peso en energía y dar movimiento a la bicicleta. (Foto: superwheelsystem.com)

Este vehículo casi no tiene desventajas. Se puede adaptar a la mayoría de las bicicletas tradicionales y es muy sencillo de instalar. Por otro lado, no le da más peso al vehículo y no tiene límites de autonomía. Es muy amigable con el ecosistema ya que no genera residuos ni gases contaminantes.

“Cada año, nuestro planeta genera 50 millones de toneladas de desechos electrónicos y una gran parte de ellos, incluidos los materiales tóxicos, terminan en vertederos”, dijo Simon Chan, fundador de SuperWhell, sobre esta alternativa a las bicicletas eléctricas, tal como lo recoge la página web cleanrider.

¿Cuánto cuesta? El precio de la rueda especial es de 475 euros (unos S/1.874), tal como aparece en la página de la marca. Además, viene dos presentaciones de 700 mm y 26 pulgadas.