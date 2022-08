Hoy en día se tiende a reemplazar todo con nueva tecnología, cada vez más sofisticada. Sin embargo, también hay aparatos como el Switchbot Lock que, por el contrario, promete convertir una puerta tradicional en una puerta inteligente.

¿Cómo funciona? Se trata de un aparato que parece una simple caja pequeña, se adhiere a la puerta, sobre la cerradura (cualquier tipo) y la controla cuando se quiera abrir o cerrar, sin necesidad de reemplazar la puerta o la cerradura.

The Verge hizo la prueba del aparato y señaló que se trata de una cerradura inteligente retroadaptada, con tecnología Bluetooth que puede bloquear y desbloquear una puerta usando la aplicación SwitchBot en el teléfono inteligente o Apple Watch.

Pero lo más destacado es que el sistema se adapta a cerraduras de puertas no tradicionales y cerraduras multipunto que no pueden hacer funcionar ninguna otra cerradura inteligente.

Permite varias maneras de uso, como con una llave, con la aplicación de teléfono inteligente/Apple Watch, etiquetas NFC usando su teléfono, un código de llave usando un teclado, un lector de huellas dactilares, una tarjeta NFC y hogar inteligente/control de voz (en este caso se adapta a Amazon Alexa, Google Home y Siri).

El dispositivo puede alertar al celular cuando fue abierta la puerta. Sin embargo, según The Verge, la aplicación SwitchBot es básica. No hay forma de crear horarios para bloquear o desbloquear la puerta a una hora determinada del día y las notificaciones cuando la puerta está desbloqueada no mostraran qué código o huella digital se usó.

