Los autos eléctricos se han convertido en una alternativa frente a los vehículos convencionales que consumen combustible fósil, y varios países en el mundo siguen esa opción de cambio. El Perú aún está rezagado, pero ya hay marcas como Porsche que ofrecen sus autos eléctricos de lujo.

El fabricante alemán es uno de los precursores en la movilidad eléctrica y en nuestro país, donde cuenta con su línea de autos Taycan.

El vehículo cuenta con tres versiones básicas que se pueden personalizar, siempre con las características de deportividad, tecnología, innovación y diseño. Es así que se puede encontrar el Taycan 4S, Taycan Turbo, y Taycan Turbo S. Este último es el más avanzado.

Los controles del vehículo se han reducido y ahora se encuentran en una pantalla digital y táctil. (Foto: porsche.com)

Otro detalle es que el vehículo se perfila como sostenible, pues el interior está libre de cuero y se basa en material reciclado . (Foto: porsche.com)

Porsche aspira a que para el 2025 uno de cada dos Porsche vendidos en todo el mundo tendrá una propulsión eléctrica o híbrida. (Foto: porsche.com)

Según la página oficial de Porsche, el modelo Taycan Turbo S cuenta con 761 caballos métricos de potencia (560 kW) gracias a las funciones overboost y Launch Control, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, y tiene una autonomía de hasta 412 kilómetros, que se elevan hasta 450 kilómetros en la versión Turbo (según el ciclo de homologación WLTP). La velocidad máxima de los dos modelos de tracción total es de 260 km/h.

Además, el vehículo mantiene un diseño deportivo con líneas particularmente anchas y planas, y perfiles muy marcados. Por dentro se pueden encontrar algunos controles digitales en una pantalla central de información y entretenimiento de 10,9 pulgadas y otra opcional para el acompañante. Además, da facilidad para la carga eléctrica pues la marca ofrece el servicio completo de instalación de cargador y la entrega de uno portátil, para viajes largos.

Todas esas características se traducen en su precio: US $209.900, es decir, unos 802.037 soles. Pero también hay costos más reducidos. El Taycan 4S se puede adquirir desde US $135.000 (518.062 soles) y el Taycan Turbo desde US $174.900 (671.178 soles).

