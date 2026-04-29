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Resumen

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Taylor Swift es una de las estrellas del pop en esta época. (Foto: AFP)
Taylor Swift es una de las estrellas del pop en esta época. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

En un ecosistema digital donde la frontera entre la realidad y la simulación es cada vez más difusa, personalidades relevantes como la cantante Taylor Swift intentan proteger el uso no autorizado de su imagen con inteligencia artificial (IA) generativa a través de vías legales, sin embargo, expertos en ciberseguridad han advertido que estas barreras no son suficientes para luchar contra los ‘deepfakes’.

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