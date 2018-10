TEDxTukuy 2018 | Las conclusiones de un evento que busca hacer posible lo imposible

El TEDxTukuy 2018 se realizó el sábado 13 de octubre en Lima. Con esta edición, el evento sumó 10 años en los que se realiza de forma ininterrumpida en el Perú.

"TEDxTukuy está conformado por voluntarios que queremos hacer posible lo imposible", nos dicen Andrea Quintanilla y Francesca Arce, del equipo organizador.

- ¿Qué es TEDxTukuy y por qué es importante que más gente sepa de su existencia?

TEDxTukuy es el primer evento independiente organizado en el Perú bajo la licencia de TED (Technology, Entertaintment, Design). Nació como iniciativa de siete peruanos que tenían por finalidad compartir las múltiples historias que existen en el Perú y que merecen ser contadas para lograr un cambio positivo en el país. TEDxTukuy hoy está conformado por un equipo de 38 voluntarios y realiza distintos eventos a lo largo del año además del principal (TEDxLive@Tukuy, TEDxWomen@Tukuy y TEDxYouth@Tukuy).



Para nosotros, es importante que TEDxTukuy se difunda porque ello hará posible que las ideas de nuestros expositores lleguen a un público más amplio e inspiren a muchas más personas a generar un cambio. La difusión de TEDxTukuy también permitirá que más peruanos se enteren de que tienen la posibilidad ser parte de una comunidad de personas con proyectos innovadores y con deseos de hacer de este un mejor país.



- ¿Cualquier persona puede acceder al TEDxTukuy?

Cualquier persona puede postular a TEDxTukuy o ver las charlas de nuestros expositores en YouTube. Sin embargo, como buscamos que nuestros eventos sean una experiencia de descubrimiento y aprendizaje de inicio a fin, todos los postulantes pasan por un proceso de selección.



- ¿Cuáles fueron las charlas que más cautivaron al auditorio este año?

Una de las exposiciones que más cautivó a los asistentes del evento fue la de Celfia Obregón, ingeniera peruana superviviente del alud que ocasionó la muerte de más de 20 mil personas en la ciudad de Yungay. Celfia logró sobrevivir los días posteriores a esta tragedia gracias al consumo de papa y desde ese momento decidió dedicar su vida a poner en valor nuestras papas nativas. Hoy, como directora ejecutiva del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica - CITE Papa y Otros Cultivos Andinos, Celfia ha venido trabajando en múltiples proyectos que involucran a la papa. Desde envases alternativos al plástico hasta alimentos para astronautas son posibles gracias a este tubérculo peruano.



Otra de las conferencias que más impactó al público fue la de Salvador del Solar. El ex ministro de Cultura comenzó su charla preguntando al auditorio cuándo es que se descubrió la gastronomía peruana. La pregunta quizás suene extraña, pero la gastronomía peruana incrementó su importancia en el Perú y el mundo cuando los peruanos empezamos a valorar la riqueza de nuestro patrimonio culinario. Así como descubrimos que la gastronomía peruana tenía un enorme potencial, Salvador del Solar nos recordó que también tenemos inmensas oportunidades gracias a nuestra herencia cultural. Monumentos de distintas civilizaciones, bailes típicos y multitudinarias celebraciones religiosas, todo ello forma parte de una herencia cultural privilegiada que, si es bien aprovechada, podría impulsar el turismo y ser clave para el desarrollo del Perú.

- ¿Ahora qué se piensa hacer con dichas ideas?

Nuestro objetivo ahora es conectar las ideas que fueron expuestas en el evento de este año con personas interesadas en su desarrollo. Para ello, venimos trabajando en el desarrollo de una comunidad que permita que asistentes y expositores mantengan el contacto y puedan inspirarse y colaborar mutuamente. También publicaremos los videos de las charlas para que cualquier persona pueda enterarse de ellas e inspirarse.



- ¿Qué conclusiones nos dejó el TEDxTukuy 2018?

Varias. Nuestros expositores resaltaron distintas ideas como la importancia de la lucha contra la corrupción, de poner en valor nuestra herencia cultural, la innovación social y las oportunidades que genera el uso de la tecnología.



Lo más importante, sin embargo, es que todos los que hemos sido parte de TEDxTukuy2018 hemos podido constatar el deseo que tienen cientos de peruanos de aprender, escuchar a otros y trabajar para solucionar los problemas urgentes del Perú y el mundo. La conclusión más importante es que es posible un cambio.



- ¿Cuáles fueron las frases que cree que se quedaron en la mente del público en la edición 2018.

“¿Cuándo descubrimos a la comida peruana como celebridad mundial? Cuando reconocimos que hemos recibido una maravillosa herencia. Esa herencia va más allá de lo gastronómico”, Salvador del Solar.



“Es momento de que la educación mire al arte como una opción para cambiar el Perú”, Vania Masías, fundadora D1.



“El más grande reservorio que tiene el mundo es el suelo mismo. Si se tienen suelos con cobertura vegetal se puede almacenar una gran cantidad de agua, si tenemos suelos sin cobertura vegetal no habrá posibilidad de almacenar agua”, Juan Francisco Soto, Coordinador de País – Perú de Water for People.



“El reto de la exploración espacial ha mostrado el potencial y la habilidad humana. Y deja en claro que no solo es cuestión de retarse a uno mismo, sino de ir en búsqueda de cómo se puede contribuir a la humanidad”, Rosa Ávalos, ingeniera aeroespacial de la NASA



- ¿Hasta dónde se quiere llegar con los TEDxTukuy?

TEDxTukuy está conformado por voluntarios que queremos hacer posible lo imposible. En ese sentido, no buscamos fijarnos un límite, buscamos que TEDxTukuy sea una espacio de experimentación para todo la comunidad, donde no solo se lleven ideas, sino que se creen nuevas ideas. Siempre buscamos crecer para que más personas puedan ver los videos de nuestras charlas, para que nuestros expositores puedan tener mayor llegada a los peruanos y para que más ideas puedan nacer gracias a este espacio.



- ¿Qué se espera para el TEDxTukuy del próximo año?

Esperamos seguir creando una experiencia de descubrimiento de ideas de inicio a fin y fortalecer nuestra comunidad para que se generen más conexiones y colaboraciones entre quienes tengan la oportunidad de asistir al evento.



Algunos de los expositores de más notoriedad que han aparecido en los eventos previos de TEDxTukuy son: Mariana Costa, Lucho Quequezana, Richard Hidalgo, Inés Melchor y Jaime Saavedra.

