El auge de los centros de datos y de la inteligencia artificial no enfrenta tanto un problema inmediato de agua o energía como el de escasez de cobre. El metal rojo alcanzó este inicio de año un máximo histórico por encima de los 13.000 dólares por tonelada, nivel que ya coincide con el precio mínimo necesario —breakeven— para justificar el desarrollo de nuevas minas.

Según Bloomberg, el mercado atraviesa una “tormenta perfecta”: oferta ajustada, demanda acelerada y un escenario de backwardation, en el que el cobre al contado vale más que el futuro, una señal de falta física del mineral. El encarecimiento, lejos de ser coyuntural, refleja un déficit estructural.

El factor decisivo es la expansión de los centros de datos. Un complejo convencional puede consumir entre 5.000 y 15.000 toneladas de cobre, mientras que las instalaciones de hiperescala necesarias para entrenar modelos de IA requieren hasta 50.000 toneladas por unidad. Para 2030, este sector podría absorber más de 500.000 toneladas anuales, con una demanda prácticamente inelástica: para las tecnológicas, el precio del cobre es marginal frente al costo total de sus proyectos.

En paralelo, la oferta se deteriora. De acuerdo con Financial Times, interrupciones en grandes minas —como Grasberg, en Indonesia— y huelgas en yacimientos chilenos han eliminado los escasos márgenes de seguridad del mercado. Reuters advierte que sin precios récord no hay incentivos para nuevas explotaciones, mientras bancos como Citi e ING proyectan déficits crecientes que podrían superar las 600.000 toneladas en 2026.

El problema es de largo plazo. Poner en marcha una mina de cobre toma entre 17 y 19 años, un horizonte incompatible con el crecimiento acelerado de la IA. Aunque se exploran alternativas como el reciclaje o el uso de aluminio, la conclusión es clara: sin cobre suficiente, la transición energética y el desarrollo tecnológico quedarán limitados por un cuello de botella físico.