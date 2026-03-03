Resumen

Honor se ha llevado el protagonismo del MWC 2026 con su nuevo teléfono llamado Robot Phone, que integra una cámara movible. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Teléfonos inteligentes, robots humanoides, autos eléctricos y más en el MWC 2026 | FOTOS
  • Honor se ha llevado el protagonismo del MWC 2026 con su nuevo teléfono llamado Robot Phone, que integra una cámara movible. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • El MWC 2026 se realiza en Barcelona. Cumple 20 años de mostrar lo mejor de la tecnología actual. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • El MWC 2026 reúne a grandes empresas de la tecnología. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • Se estima que hay alrededor de 2.900 expositores en la feria MWC 2026. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • La robótica humanoide es uno de los aspectos más llamativos en la feria. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • Un panda con IA. Este es uno de los dispositivos que se puede ver en robótica de compañía. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • Los videojuegos también ha tenido un gran espacio en el MWC 2026.
  • La robótica humanoide, uno de los protagonistas en el MWC 2026.
  • La inteligencia artificial es uno de los intereses en la feria.
  • La robótica se ha llevado el protagonismo, en especial la robótica humanoide. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • Las firmas de China han llevado lo mejor de su tecnología robótica.
  • Los robots, uno de los dispositivos que más ha llamado la atención de asistentes. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
  • La feria reúne a 109.000 profesionales que participan en las actividades y recorren los pasillos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Por Redacción EC

Este lunes comenzó el congreso mundial de la telefonía móvil, el Movil World Congress (MWC), que tuvo como escenario a Barcelona en su vigésima edición, con la presentación de una gran variedad de equipos telefónicos, así como robots humanoides, autos eléctricos y diversos dispositivos tecnológicos.

