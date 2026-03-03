Teléfonos inteligentes, robots humanoides, autos eléctricos y más en el MWC 2026 | FOTOS

Este lunes comenzó el congreso mundial de la telefonía móvil, el Movil World Congress (MWC), que tuvo como escenario a Barcelona en su vigésima edición, con la presentación de una gran variedad de equipos telefónicos, así como robots humanoides, autos eléctricos y diversos dispositivos tecnológicos.

El evento tiene una duración de cuatro días. Durante ese tiempo se esepra que 109.000 profesionales del sector participarán, según la Asociación Mundial de Operadores de Telecomunicaciones (GSMA), que organiza el evento desde 2006.

Hay más de 2.900 expositores. Se espera la asistencia de ministros y funcionarios de todo el mundo.

Por los pasillos se puede ver lo mejor de los gigantes de las telecomunicaciones (Samsung, Huawei, Nokia, Orange, Xiaomi, Honor) y grandes nombres de la tecnología mundial (Google, Microsoft, Meta y Amazon).

Sin embargo, no se encuentra Apple. Según informe de AFP, este miércoles presentará sus nuevos productos en eventos organizados en varios continentes.

Entre las novedades que se han presentado, Honor es una de las firmas que se llevó el protagonismo con su primer “teléfono robot” y un robot humanoide.

Y este es otro de los aspectos de la feria, que va más allá de teléfonos. La robótica sumanda con la inteligencia artificial. Incluso se ha podido ver mascotas robóticas potenciadas como IA, como el AI iMoochi, presentado por ZTE.

Samsung también se encuentra con su nueva serie Galaxy S26. En la línea de la inteligencia artificial también mostró lo mejor de su Galaxy AI. Huawei también lleva la IA a la experiencia multidispositivo.

También se puede ver autos eléctricos, robots de limpieza, cortacésped, proyectores, lentes virtuales, etc.