La declaración oficial de pandemia y el aislamiento social obligatorio hicieron que industrias, como la de los espectáculos artísticos, tuvieran que parar. Pero la situación no daba para más y debieron adaptarse a la nueva normalidad abrazando las plataformas digitales. ¿Esta nueva manera de entretenernos llegó para quedarse?

“Cuando anunciaron los primeros 15 días de cuarentena, pensamos que de repente se extendía un mes. La aventura de los eventos en vivo la empezamos en abril. Para nosotros, era claro: te adaptas o mueres”, comenta a El Comercio Susan Benavente, productora de eventos y de espectáculos de artistas cómicos como Fernando Armas, Manolo Rojas o Los Chistosos.

Para Benavente, pasar a las transmisiones en vivo fue bastante complicado, no solo por lo técnico. “No es lo mismo que proyectar una serie o una película. El artista necesita la interacción, la respuesta del público. Pero no solo eso, sino que mucho de mi público objetivo, gente de entre 40 y 50 años, no sabía usar la herramienta, no confiaba en comprar las entradas en línea. Se les tuvo que explicar con paciencia, hacer todo transparente”, explica.

Benavente cree que esta modalidad se mantendrá, pues también les permite estar en sitios a los que antes no habían llegado.

—El cambio—

Alberto Castro es director de cine y el viernes estrenó su documental “Invasión drag” en la plataforma digital Cinestesia.pe. “Lo íbamos a estrenar en cines, de hecho se lo había ofrecido a una cadena de cines que había mostrado interés. Claramente, la pandemia nos hizo cambiar de planes. Optamos por el estreno digital mirando experiencias cercanas, como en Chile”, señala.

Castro entiende que son muchas las ventajas de usar plataformas digitales, en especial para producciones pequeñas, pues ya no hay limitación por cines, número de salas o funciones. “El único contra que le veo es la nostalgia de la sala grande. Si alguien se preocupa por la calidad, en las plataformas digitales son muy buenas y, quizás, el único problema sea el tipo de dispositivo que use el espectador”, comenta.

El director agrega que esta modalidad permite que la obra pueda llegar a lugares en donde normalmente no llegaría, además que en el tema de las ganancias -pese a que los tickets son menores- el creador puede quedarse con una mayor parte. “El consumo ha cambiado. El futuro [del cine] es digital”, sentencia.





