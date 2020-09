Cuando se anunciaron las medidas de aislamiento social obligatorio en diversos países, muchos creadores de contenido digital acostumbrados a generar este a partir de viajes e interacciones con la gente en las calles se vieron en problemas. Sin embargo, se presentó otra oportunidad: muchas personas en casa buscando nuevas alternativas de entretenimiento.

¿Serán estos tiempos de pandemia los más adecuados para iniciar un emprendimiento basado en la creación de contenidos?

“Antes que pensar en si es el momento adecuado, lo importante es identificar a tu audiencia, qué necesidades tiene y cómo se les puede atender brindándoles contenido de valor”, explica a El Comercio Miguel Ugaz, director de Contenidos de MU Márketing & Content Lab.

De acuerdo con el experto, las tendencias principales al inicio de esta situación fueron los mensajes de apoyo basados en la cuestión sentimental, y los webinars. “Lo primero se agotó a las dos semanas y lo segundo terminó saturando. Ambas cosas sirvieron, pero obligaron a seguir creando contenido relevante, pero sobre todo de utilidad para la audiencia”.

El experto en tecnología Arturo Goga y Miguel Ugaz, Miguel Ugaz, director de Contenidos de MU Márketing & Content Lab, comentan sobre si la pandemia es el mejor momento para empezar a crear contenido digital. (El Comercio)

–Estrategia y recomendaciones–

Arturo Goga es un blogger especialista en tecnología y ha sabido aprovechar esta situación para hacer que su audiencia crezca. “Mi tráfico en videos de You Tube creció considerablemente. Aproveché el momento y generé más contenido para llegar a las personas que tenían, quizás, más tiempo disponible”, señala a este Diario.

Goga asegura que aunque no cambió de estrategia, lo que sí modificó fue su carga de trabajo. “Me rajé el lomo haciendo casi el doble de contenido de lo que normalmente hago. Eso sí, noté una buena respuesta de la audiencia, más interacción y, por consecuencia, un incremento en las cifras. Analicé qué tipo de contenido era el que me estaba funcionando y redoblé esfuerzos”, explica.

“Uno no elige por lo cual es exitoso. Puede que lo más popular sea aquello en lo que te demoraste dos minutos, y tu trabajo más serio nadie lo consume. Lo que hay que hacer es crear y ser prolífico. Eso sí, si buscamos ser perfeccionistas nunca publicaremos nada”, reflexiona el creador de contenidos de tecnología.





