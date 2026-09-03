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Resumen

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Esta es una imagen del robotaxi de Tesla, el Cybercab. (Imagen: x.com)
Esta es una imagen del robotaxi de Tesla, el Cybercab. (Imagen: x.com)
Por Agencia AFP

El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, prevé lanzar este jueves a última hora de la tarde en Austin (Texas) su Cybercab, un vehículo sin pedales ni volante especialmente diseñado para servicios de taxi sin conductor.

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