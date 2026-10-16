Tesla presentó su nuevo deportivo eléctrico Roadster, pero con una característica peculiar: propulsores que le permiten elevarse del suelo y hacer algunas maniobras, como si estuviera volando. Y esto se ha logrado gracias a la combinación de la tecnología de SpaceX.

Sin embargo, más allá de lo novedoso y extraordinario que es ver un automóvil por el aire, haciendo piruetas con propulsores, en las redes sociales ha sido recibido con humor el vehículo trabajado por la firma de Elon Musk.

Tal como se ve en los videos de la presentación, durante una de las pruebas, el Roadster asciende por una rampa curva y sale impulsado al aire, realizó unas volteretas y aterriza gracias a los propulsores con los que cuenta.

Esto recuerda mucho a los cohetes (Starship) reutilizables que ha trabajado SpaceX, también firma tecnológica de Elon Musk, que tienen la capacidad de realizar aterrizajes controlados.

Lo primero que han visto en redes sociales es la practicidad. Es decir, la manera como se podría adaptar ese tipo de vehículo en nuestro entorno. Y, claro, en una ciudad llena de cables, cómo se espera que pueda volar el Tesla Roadster.

Tesla Roadster moments after its India launch 😭 https://t.co/rUcmAIqiuM — Aviii (@aviiiiii31) October 16, 2026

😂 India is NOT for beginners! 🇮🇳🔥💀 https://t.co/ti2pEotbmd — 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚🦋 (@buttu_iam27) October 16, 2026

Usuarios también imaginaron cómo sería usar este vehículo para daltarse algunas normas, para evitar algunos pagos como el peaje.

El primer Tesla Roadster en República Dominicana. https://t.co/m1ej4cvppS — Edw-in (@Edwinota) October 16, 2026

Pero lo que más bromas genera es la manera de conducir este vehículo que, además, puede acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

Vale señalar que hay tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket.

Me seeing the Tesla Roadster flying over my car in traffic be like: https://t.co/vze11lGyrA — 9GAG ❤️ Memeland (@9GAG) October 16, 2026

catfu testing the new tesla roadster flying technique https://t.co/v4wlzJKerS — CatFu (@catfusolana) October 16, 2026

Me 30 mins after Tesla Roadster delivery https://t.co/GbTi0N2X56 — badger (@badger69420) October 16, 2026

La exhibición se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor (Texas).

El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

Otro detalle es que el Roadster será el único vehículo de Tesla diseñado para la conducción manual. El resto está pensado como vehículos autónomos y la robótica.