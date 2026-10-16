Tesla presentó su nuevo vehículo 'volador'. Se trata de un automóvil con propulsores, y en redes sociales causó varios memes. (Foto: AFP /x.com)
Tesla presentó su nuevo vehículo 'volador'. Se trata de un automóvil con propulsores, y en redes sociales causó varios memes. (Foto: AFP /x.com)
Por Redacción EC

Tesla presentó su nuevo deportivo eléctrico Roadster, pero con una característica peculiar: propulsores que le permiten elevarse del suelo y hacer algunas maniobras, como si estuviera volando. Y esto se ha logrado gracias a la combinación de la tecnología de SpaceX.

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