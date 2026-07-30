Se estima que alrededor de 12% de las mujeres tienen este potencial genético para ser tetracrómata.
Se estima que alrededor de 12% de las mujeres tienen este potencial genético para ser tetracrómata.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Cuando la artista plástica Concetta Antico se dio cuenta de que sus estudiantes no podían distinguir los colores que ella veía se sintió como si le hubieran echado “un balde de agua fría”.

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