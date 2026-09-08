“The Legend of Zelda: Ocarina of Time” llegará a Switch 2 el 5 de noviembre. Así reveló Nintendo en la transmisión en vivo para celebrar los 40 años de la franquicia en un tráiler donde también mostró, por primera vez, la jugabilidad del esperado remake del clásico título de Nintendo 64.

Y es una actualización sorprendente para un juego que se acerca a su tercera década de existencia – fue lanzado originalmente en 1998 -, mostrando gráficos actualizados mientras Link galopa sobre Epona por los prados de Hyrule, investiga diversos templos y hasta se enfrenta a una variedad de monstruos, todo en exquisitos gráficos 4K.

Una de las grandes interrogantes del remake era si sería una recreación fiel del juego original o si expandiría el juego de alguna manera, algo que no puede responderse todavía en el video de 3 minutos y medio. Lo que si puedo notar es que al menos las áreas mostradas parecen ocupar un espacio espacio que las del juego original, aunque mis memorias pueden estar engañándome tras décadas desde que pasé el juego.

Un video adicional dirigido por el productor del juego, Eiji Aonuma, también mostró nuevas mecánicas del juego, que incluyen un mayor control de la cámara debido al uso de dos joysticks en los nuevos controles.

Otro cambio evidente es que el nuevo juego dará voces a sus personajes, algo que las limitaciones del juego original hicieron imposible. Esto se verá acompañado con nuevas escenas adaptadas al más potente hardware.