Un secreto a voces fue confirmado por el último Nintendo Direct en el que se anunció un remake del querido “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”.

Lo hizo de manera relativamente modesta, con un tráiler de un minuto y medio en el que se relata la historia de Hyrule y se muestra al protagonista de la saga, Link, durmiendo, una parente referencia a las primeras escenas del videojuego original. El avance concluye con un año de salida: 2026.

El anuncio llega en momentos críticos para la compañía japonesa, cuyas ventas de consolas han sido seriamente afectadas luego de un significativo aumento de precio que justificaron en las actuales condiciones del mercado global, principalmente en relación a la escasez de componentes por el boom IA y el aumento de los precios de petróleo por la guerra en Irán.

Una nota en la web Otakukart.com señaló que las ventas semanales del Switch 2 cayeron en un 90% en Japón tras el aumento de precios.

Nintendo mismo ha reconocido cómo podría afectarle la caída, pero han señalado que “el aspecto más importante del negocio de las consolas de videojuegos dedicadas es proporcionar experiencias de juego atractivas que ofrezcan un valor superior al precio”, algo que plantean ofrecer mediante su oferta de juegos.

Pero volviendo al remake de “Ocarina of Time”, la poca información del tráiler nos deja con más dudas que respuestas. Entre las principales que se me ocurren es que si esta será una actualización fiel al juego originalidad – como Nintendo está apuntando con el próximo “Star Fox” - o si se tomarán más libertades al estilo de los remakes de “Resident Evil” hechos por Capcom en los últimos años.

Lanzado en 1998, “Ocarina of Time” significó una revolución para la franquicia, al ser su primer título en incursionar en el 3D. La apuesta le resultó a la compañía, y este videojuego sigue coronando la lista de los más aclamados de todos los tiempos según la página web Metacritic. Ciertamente es uno de mis favoritos de todos los tiempos, y me acuerdo que el día que conseguí mi copia me hice el enfermo para poder jugar todo el día.

Es también uno de los juegos más influyentes de toda la historia, con mecánicas presentadas en este juego como el Z-Targeting, comandos contextuales según la situación y cámaras inteligentes para entornos 3D convirtiéndose en estándar para sucesivos títulos, desde “God of War” hasta “Elden Ring”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que “Ocarina of Time” recibe una adaptación a otra consola, y una versión para el 3DS fue lanzada en 2011 junto a la secuela, “Majora’s Mask”.