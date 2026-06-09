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"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" regresa este 2026 para el Nintendo Switch 2.
"The Legend of Zelda: Ocarina of Time" regresa este 2026 para el Nintendo Switch 2.
/ Nintendo
Por Juan Luis Del Campo

Un secreto a voces fue confirmado por el último Nintendo Direct en el que se anunció un remake del querido “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”.

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