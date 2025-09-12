La secuela de la popular película de “The Super Mario Bros. Movie” ya tiene nombre y fecha de salida: “The Super Mario Galaxy Movie” llegará a los cines el 3 de abril de 2026, anunció la compañía japonesa en su último Nintendo Direct como parte del anuncio por el 40 aniversario de la franquicia.

La cinta tomará el nombre de “Super Mario Galaxy”, el principal título de Super Mario que Nintendo sacó para el Wii en 2007. Coincidentemente tanto “Super Mario Galaxy” como su secuela “Super Mario Galaxy 2” tendrán una adaptación para los sistemas modernos.

Creada por Universal y Illumination con asociación con Nintendo, “The Super Mario Bros. Movie” se convirtió en un éxito para sus creadores, logrando más de US$1,36 mil millones en las taquillas, triunfo que seguramente esperan repetir con este nuevo título.

"The Super Mario Galaxy Movie" fue anunciada como parte de los 40 años de la franquicia. / Nintendo

De tal manera, el elenco se mantiene parecido, con Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Keegan-Michael Key como Toad, Jack Black como Bowswer y Seth Rogen como Donkey Kong.

Chris Melendandri, CEO de Illumination, fue vago en los detalles de la película, aunque podemos asumir que sigue la premisa del videojuego, donde Mario tendrá que recorre la galaxia recolectando el poder de las estrellas, representado en unas adorables criaturas llamadas Luma, para detener los planes de Bowser. Estará ayudado por Rosalina, una misteriosa y milenaria figura custodia de estos seres.

Nintendo ha tenido un reciente interés en traducir sus franquicias a la pantalla grande y además de “The Super Mario Galaxy Movie”, preparan con Sony Pictures una adaptación de “The Legend of Zelda”, a salir el 26 de marzo de 2027.