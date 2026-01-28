Tiendas de aplicaciones de Google y Apple ofertan decenas de apps que desnudan con IA, advierte investigación

Escuchar
Captura de pantalla de la App Store de Apple con aplicaciones que generan desnudos con inteligencia artificial.

Por Agencia Europa Press

Las tiendas de aplicaciones Play Store de Google y App Store de Apple ofertan alrededor de 50 ‘apps’ cada una que permiten generar desnudos utilizando la inteligencia artificial (IA), pese a que sus políticas las prohiben.

