Muchas personas quieren ser como los famosos de Hollywood, pero ¿los ídolos también tienen referentes? Brad Pitt sí, y lo ha confesado en más de una ocasión. El actor de 62 años ha expresado su admiración por Valentino Rossi e incluso ha dicho que “daría todo” por ser como el excampeón italiano de MotoGP.

Esta devoción del estadounidense se hizo más notoria durante la promoción de la película F1, que protagonizó. Aunque el filme gira en torno al mundo de las carreras de autos, Pitt aseguró que su verdadera pasión deportiva está en MotoGP y el motociclismo.

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“Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos: Valentino Rossi. Lo daría todo por ser como él”, afirmó el actor al explicar la admiración que siente por el expiloto italiano.

El intérprete, ganador de un Óscar como mejor actor de reparto por Once ‘Upon a Time in Hollywood’, admira de Rossi su serenidad y agilidad en la pista.

“Lo que hacía con la moto era imposible. Parecía que pesase 30 kilos y era capaz de pegarse al asfalto sin caerse. Parece como si bailase, era arte puro. Estaba siempre tranquilo, no parecía humano”, narró Pitt en el documental ‘Hitting the Apex’, sobre MotoGP.

Valentino Rossi. (Fotos: Yamaha Racing)

Pitt no es un aficionado ocasional. Ha visitado el paddock de MotoGP, conoció a Rossi en persona y posee una colección de motocicletas que incluye modelos de Vespa, MV Agusta y Ducati. Por ahora no se ha confirmado su participación en la futura película sobre MotoGP, pero pocos actores tendrían tanto entusiasmo por sumarse al proyecto.