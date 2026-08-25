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Resumen

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Pitt aseguró que su verdadera pasión deportiva está en MotoGP y el motociclismo. (Foto: composición AFP / Unsplash)
Pitt aseguró que su verdadera pasión deportiva está en MotoGP y el motociclismo. (Foto: composición AFP / Unsplash)
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Muchas personas quieren ser como los famosos de Hollywood, pero ¿los ídolos también tienen referentes? Brad Pitt sí, y lo ha confesado en más de una ocasión. El actor de 62 años ha expresado su admiración por Valentino Rossi e incluso ha dicho que “daría todo” por ser como el excampeón italiano de MotoGP.

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