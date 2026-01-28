Escuchar
(2 min)
El logotipo de la aplicación de redes sociales, TikTok, se muestra en la pantalla de un teléfono sobre un fondo de bandera de Estados Unidos, el 3 de agosto de 2020. (Olivier DOULIERY / AFP)

El logotipo de la aplicación de redes sociales, TikTok, se muestra en la pantalla de un teléfono sobre un fondo de bandera de Estados Unidos, el 3 de agosto de 2020. (Olivier DOULIERY / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El logotipo de la aplicación de redes sociales, TikTok, se muestra en la pantalla de un teléfono sobre un fondo de bandera de Estados Unidos, el 3 de agosto de 2020. (Olivier DOULIERY / AFP)
El logotipo de la aplicación de redes sociales, TikTok, se muestra en la pantalla de un teléfono sobre un fondo de bandera de Estados Unidos, el 3 de agosto de 2020. (Olivier DOULIERY / AFP)
/ OLIVIER DOULIERY
Por Redacción EC

La nueva versión de TikTok en Estados Unidos comenzó su operación en medio de acusaciones de censura política y fallos técnicos, apenas días después de que la plataforma pasara a manos de un consorcio estadounidense para evitar su prohibición. Usuarios denunciaron bloqueos de palabras clave, reducción de visibilidad de contenidos críticos y errores generalizados en el servicio.

TikTok arranca su nueva etapa en EE.UU. entre acusaciones de censura política
Actualidad

TikTok arranca su nueva etapa en EE.UU. entre acusaciones de censura política

Amazon reducirá la plantilla en 16.000 personas al menos y la mayoría en EE.UU.
Actualidad

Amazon reducirá la plantilla en 16.000 personas al menos y la mayoría en EE.UU.

“Contar la historia del Morro Solar es narrar la historia de la Tierra”: el biólogo que estudia al gigante de piedra de Chorrillos y los 135 millones de años que resguarda
Tendencias

“Contar la historia del Morro Solar es narrar la historia de la Tierra”: el biólogo que estudia al gigante de piedra de Chorrillos y los 135 millones de años que resguarda

Así es PokéPark Kanto, el primer parque temático de Pokémon que abre sus puertas en Tokio
Actualidad

Así es PokéPark Kanto, el primer parque temático de Pokémon que abre sus puertas en Tokio