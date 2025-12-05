El programa #EmprendeEnTikTok anunció a las cuatro pymes peruanas finalistas que competirán por un capital semilla de hasta 25.000 dólares, tras una convocatoria que reunió a casi 3.200 postulantes en su primera edición en el país.

Las seleccionadas —Crafters, Crucero Miramar, Wawki y Don Manrique— accederán a mentorías personalizadas junto a emprendimientos de México y Colombia. TikTok impulsa la iniciativa en alianza con New Ventures para fortalecer a las MiPymes mediante capacitación digital y acompañamiento estratégico.

Según el Ministerio de la Producción, en Perú existen cerca de 2,3 millones de MiPymes, que representan el 99,4 % del tejido empresarial nacional, lo que convierte al país en un terreno dinámico para el emprendimiento.

En esta edición, Perú concentró casi el 20 % de inscritos de Latinoamérica, con mayor presencia en los sectores alimentos, gastronomía, agro, textil, tecnología y comercio electrónico. Además, el 45 % de participantes fueron mujeres.

El programa, presentado en junio, reunió a instituciones públicas, incubadoras, universidades y creadores de contenido, y busca consolidar a TikTok como plataforma para el crecimiento comercial de pequeños negocios en la región.