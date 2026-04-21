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Tim Cook, CEO de Apple, dejará el cargo luego de 15 años. (Foto: AFP)
Tim Cook, CEO de Apple, dejará el cargo luego de 15 años. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Tim Cook dejará el liderazgo de Apple como director ejecutivo para dar el paso a John Ternus como sucesor, iniciando una nueva etapa con los de Cupertino como presidente ejecutivo, tras 15 años de innovación en iPhone y consolidar la compañía como una de las más valiosas e influyentes en la actualidad.

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