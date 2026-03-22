Resumen

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The Chinese national flag is displayed in front of an Apple store in Shanghai on October 9, 2021. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
The Chinese national flag is displayed in front of an Apple store in Shanghai on October 9, 2021. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
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El consejero delegado de Apple, Tim Cook, defendió este domingo en Pekín el papel de la cooperación como motor de crecimiento y reafirmó la apuesta de la compañía por China, con promesas de apoyo a la innovación, el desarrollo verde y la educación.

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