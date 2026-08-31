El todavía consejero delegado de Apple, Tim Cook, se despidió este lunes y aseguró que a pesar de que su cargo cambie mañana, no lo hará el amor que siente por la comunidad que ha capitaneado casi 15 años.

“Les mando mucho cariño a la comunidad de Apple en mi último día como CEO. Mi cargo cambia mañana, pero el amor que siento por la comunidad de Apple nunca lo hará”, escribió Cook en un mensaje en X.

Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración de la compañía, agradeció a la comunidad de Apple “por ser una fuente constante de inspiración”.

“Mi gratitud es infinita, ¡y me entusiasma el próximo capítulo!”, concluyó.

Este martes 1 de septiembre, John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, asumirá las riendas de Apple con el reto de acelerar el despliegue de la inteligencia artificial (IA) y navegar un complejo panorama geopolítico.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple reforzó su negocio de servicios, amplió su catálogo de productos y consolidó una cadena de suministro global que contribuyó a convertir a la compañía en uno de los gigantes empresariales más rentables del mundo.

En sus años de mandato, la empresa pasó de tener una capitalización de mercado de 350.000 millones de dólares a convertirse en un gigante tecnológico de 4 billones de dólares.

Ahora, ayudará a la empresa a relacionarse con legisladores de todo el mundo.