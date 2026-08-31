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Resumen

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Bajo el liderazgo de Cook, Apple reforzó su negocio de servicios, amplió su catálogo de productos y consolidó una cadena de suministro global que contribuyó a convertir a la compañía en uno de los gigantes empresariales más rentables del mundo. (Foto de Nic Coury / AFP)
Bajo el liderazgo de Cook, Apple reforzó su negocio de servicios, amplió su catálogo de productos y consolidó una cadena de suministro global que contribuyó a convertir a la compañía en uno de los gigantes empresariales más rentables del mundo. (Foto de Nic Coury / AFP)
Por Agencia EFE

El todavía consejero delegado de Apple, Tim Cook, se despidió este lunes y aseguró que a pesar de que su cargo cambie mañana, no lo hará el amor que siente por la comunidad que ha capitaneado casi 15 años.

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