Tinder está implementando el día de hoy más funciones destinadas a ayudar a las personas a encontrar las relaciones adecuadas para ellos, al mismo tiempo que son más auténticos en sus perfiles de citas.

Ahora podrás indicar en tu perfil el tipo de relación que buscas

Tomando prestada una función de Hinge, otra aplicación propiedad de Match Group, los usuarios de Tinder ahora podrán indicar en sus perfiles el tipo de relación que están buscando, lo que hoy en día puede involucrar varios conceptos relacionados con la no monogamia.

De igual forma, la popular app de citas ahora también permitirá a sus usuarios mostrar sus pronombres en su perfil.

Tinder y Hinge comienzan a parecerse cada vez más a la misma aplicación, ya que Match se fija en atraer usuarios de la Generación Z para impulsar su crecimiento. Aunque cada aplicación se comercializa para segmentos ligeramente diferentes del mercado de citas en línea, sus conjuntos de características están comenzando a alinearse.

Vimos esto anteriormente con el lanzamiento en diciembre de la función Relationship Goals de Tinder, una función que tomó prestada de Hinge, que permite a las personas aclarar lo que están buscando en términos de compromiso a largo o corto plazo.

Ahora Tinder está replicando otra función de Hinge con la adición de Tipos de relación, que Hinge presentó en noviembre.

¿Qué tipo de relación deseas?

Con la actualización de Tinder, los miembros podrán elegir entre una variedad de términos que prefieren para describir el tipo de relación que desean, como monogamia, no monogamia ética, relación abierta, poliamor o incluso “abierto a explorar”.

Tinder señaló que está haciendo este cambio, ya que descubrió que el 41% de los usuarios de la Generación Z están abiertos o buscan activamente relaciones no monógamas.

Según una encuesta de 4000 solteros realizada en su nombre a principios de este año, Tinder también descubrió que las relaciones abiertas (36 %) y el poliamor jerárquico (26 %) eran los tipos más populares de relaciones no monógamas entre los jóvenes solteros de 18 a 25 años que tienen citas activas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Canadá.

Por supuesto, el interés del consumidor puede no ser lo único que impulse a Tinder a adoptar la función. Su falta de un apoyo más directo a las relaciones no monógamas en su producto ha frustrado tanto a quienes buscan la no monogamia como a quienes buscan evitarla.

Eso ha llevado a un número creciente de aplicaciones de citas de nicho dedicadas a la no monogamia, como Feeld, #Open, MoreThanOne y PolyFinda, ya que a nadie le gustaba ser emparejado con alguien cuyas ideas y objetivos de relación son completamente diferentes a los suyos.

La adición de la función también se alinea con los objetivos de relación recientemente agregados de Tinder, que se centran en lo que las personas buscan de una relación.

Esta adición ha permitido a los usuarios especificar si están en busca de un “compañero de vida” o un “largo plazo”, “largo plazo, abierto a corto plazo”, “corto plazo, abierto a largo plazo” o relación de “corto plazo”. Los usuarios también pueden decir que simplemente están “descifrando mis objetivos de citas”, si no lo saben.

Otra característica nueva ahora permitirá a los miembros de Tinder mostrar hasta cuatro pronombres en su perfil de una lista de más de 15 opciones, además de su orientación sexual y género, que ha estado disponible durante años.

Nuevamente, Tinder cita los datos de la encuesta Gen Z como impulsores de este cambio, y señala que entre los solteros de 18 a 25 años, el 33 % estuvo de acuerdo en que su sexualidad es más fluida y el 29 % dijo que su identidad de género se ha vuelto más fluida en los últimos 3 años. La compañía también dijo que la comunidad LGBTQIA+ es el grupo de más rápido crecimiento en Tinder.

Combinadas, las nuevas funciones podrían ayudar a brindar mejores resultados para los miembros de Tinder, ya que podrían examinar más fácilmente posibles coincidencias y expresarse en la aplicación. Pero las características también tienen otro propósito: atraer a los usuarios de la Generación Z de regreso a Tinder.

GDA / Juan Carlos Peña / El Universal / El México