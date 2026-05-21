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Los Acuerdos de Artemis buscan establecer un código de conducta para la exploración espacial. (Foto de Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)
Los Acuerdos de Artemis buscan establecer un código de conducta para la exploración espacial. (Foto de Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)
/ MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
Por Juan Luis Del Campo

En marzo de este año el mundo quedó en vilo por el trayecto de los cuatro astronautas de la misión Artemis II alrededor de la Luna, un proyecto que sirve de preámbulo al regreso del ser humano a su único satélite natural en más de medio siglo y la repetición de las icónicas palabras de Neil Armstrong: un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad.

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